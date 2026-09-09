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Средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 5,9 долларов за галлон

Средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 5,9 долларов за галлон - 09.09.2026, ПРАЙМ

Средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 5,9 долларов за галлон

Средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 5,9 доллара за галлон (около 3,8 литра), обновив исторический максимум и приблизившись к отметке в 6... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:16+0300

2026-09-09T12:16+0300

2026-09-09T12:16+0300

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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 5,9 доллара за галлон (около 3,8 литра), обновив исторический максимум и приблизившись к отметке в 6 долларов, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости. За год дизель подорожал более чем на 60%, или на 2,2 доллара за галлон - год назад средняя стоимость галлона дизельного топлива в стране составляла 3,7 доллара. Согласно данным ассоциации, нынешние 5,9424 доллара за галлон стали самой высокой средней стоимостью дизельного топлива в США за всю историю наблюдений AAA.

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