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Средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 5,9 долларов за галлон
Средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 5,9 долларов за галлон - 09.09.2026, ПРАЙМ
Средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 5,9 долларов за галлон
Средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 5,9 доллара за галлон (около 3,8 литра), обновив исторический максимум и приблизившись к отметке в 6... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:16+0300
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 5,9 доллара за галлон (около 3,8 литра), обновив исторический максимум и приблизившись к отметке в 6 долларов, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости. За год дизель подорожал более чем на 60%, или на 2,2 доллара за галлон - год назад средняя стоимость галлона дизельного топлива в стране составляла 3,7 доллара. Согласно данным ассоциации, нынешние 5,9424 доллара за галлон стали самой высокой средней стоимостью дизельного топлива в США за всю историю наблюдений AAA.
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Средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 5,9 долларов за галлон
Средняя цена на дизель в США обновила исторический максимум и приблизилась к $6
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США достигла 5,9 доллара за галлон (около 3,8 литра), обновив исторический максимум и приблизившись к отметке в 6 долларов, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости.
За год дизель подорожал более чем на 60%, или на 2,2 доллара за галлон - год назад средняя стоимость галлона дизельного топлива в стране составляла 3,7 доллара.
Согласно данным ассоциации, нынешние 5,9424 доллара за галлон стали самой высокой средней стоимостью дизельного топлива в США
за всю историю наблюдений AAA.