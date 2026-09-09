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Аналитик объяснил подоплеку импульсивных трат в сентябре

Аналитик объяснил подоплеку импульсивных трат в сентябре - 09.09.2026, ПРАЙМ

Аналитик объяснил подоплеку импульсивных трат в сентябре

С наступлением осени маркетологи переключаются с продажи продуктов на продажу ощущений. За рубежом этот феномен известен как "уютная экономика", когда бренды... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T02:02+0300

2026-09-09T02:02+0300

2026-09-09T02:02+0300

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. С наступлением осени маркетологи переключаются с продажи продуктов на продажу ощущений. За рубежом этот феномен известен как "уютная экономика", когда бренды связывают товары с комфортом, теплом и приятными воспоминаниями, побуждая потребителей тратить больше запланированного. Как рассказал агентству "Прайм" начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев, особенно ярко эти механизмы проявляются в сентябре, когда сходятся несколько психологических факторов.Классическим инструментом воздействия становится создание "якоря ностальгии". "Компании вроде Starbucks десятилетиями эксплуатируют эту модель, возвращая сезонные позиции строго в одно и то же время. Какой-нибудь тыквенный латте приносит сети миллионные доходы, а покупатель воспринимает такую покупку не как трату, а как ритуал", - отмечает Абелов.Второй важный аспект — снижение чувствительности к цене под влиянием эмоций. Ностальгия делает людей менее рациональными, когда речь идет о символах уюта и безопасности. По мнению психологов, возвращение к рабочему ритму после отпусков и завершение дачного сезона создают стрессовую нагрузку, которая снижает самоконтроль. В таком состоянии люди чаще ищут "микроудовольствия" и оправдывают импульсивные покупки скидками.По словам эксперта, когда человек покупает осенний кофе или свечку, он приобретаете не товар, а символ уюта и безопасности — своеобразный способ отметить окончание года.Любопытен еще один момент. Из-за аномально теплой погоды в этом году продажи осенних коллекций одежды в России снизились, что заставило ритейлеров активнее проводить распродажи для сброса летних остатков. При этом в сегменте товаров для дома и дачи распродажи создают иллюзию своевременной подготовки к следующему сезону, хотя на практике покупка саженцев или мебели в конце сезона не всегда практична."Противостоять транжирству можно с помощью простых правил: не совершать покупку в день обнаружения суперскидки, составлять список необходимого до похода в магазин и помнить, что сезонные распродажи призваны принести выгоду магазину, а не потребителю", - заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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