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Армянскую АЭС в 2027 году планируют остановить на 55 дней

Армянскую АЭС в 2027 году планируют остановить на 55 дней - 09.09.2026, ПРАЙМ

Армянскую АЭС в 2027 году планируют остановить на 55 дней

Армянскую атомную электростанцию в 2027 году планируется остановить на 55 дней, сообщил журналистам гендиректор АЭС Эдуард Мартиросян. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T10:04+0300

2026-09-09T10:04+0300

2026-09-09T10:04+0300

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ЕРЕВАН, 9 сен - ПРАЙМ. Армянскую атомную электростанцию в 2027 году планируется остановить на 55 дней, сообщил журналистам гендиректор АЭС Эдуард Мартиросян. "В 2027 году мы предварительно указали, что остановимся на 55 дней. То есть это будут текущие работы, которые атомная станция проводит раз в год, осуществляется загрузка, перезагрузка. Замены крупных узлов мы не планируем. В этом году мы почти всё сделали на станции", - заявил Мартиросян. Он напомнил, что в нынешнем году ремонтные работы на АЭС продлились 153 дня. Помимо замены системы охлаждения ответственных потребителей, были выполнены еще 20 крупных модернизационных работ. "Мы также завершили работу над новой подстанцией открытого распределительного устройства. Это большой проект, он уже подключен к сети", - сказал Мартиросян. Он поблагодарил все подрядные организации, персонал станции за то, что они своевременно выполнили эту большую ответственную работу. Мартиросян сообщил также, что в Россию на экспертизу направлена вторая партия образцов металла корпуса реактора. "Заключение экспертизы необходимо нам для проверки качественных характеристик реактора... Мы проводим это совместно с "Росатомом", с компанией "Русатом Сервис". В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

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