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Сибирские аграрии обмолотили свыше 55% посевных площадей
Сибирские аграрии обмолотили свыше 55% посевных площадей - 09.09.2026, ПРАЙМ
Сибирские аграрии обмолотили свыше 55% посевных площадей
Сибирские аграрии обмолотили уже свыше 55% посевных площадей, собрав 7,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, темпы уборочных работ значительно... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T09:37+0300
2026-09-09T09:37+0300
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НОВОСИБИРСК, 9 сен – ПРАЙМ. Сибирские аграрии обмолотили уже свыше 55% посевных площадей, собрав 7,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, темпы уборочных работ значительно превышают прошлогодние, сообщает аппарат полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. "Темпы уборочных работ значительно превышают прошлогодние, когда на 8 сентября было обмолочено лишь 35% посевов. Сегодня аграрии Сибири уже обмолотили свыше 55% посевных площадей, собрано 7,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 19,5 центнера с гектара", - говорится в сообщении. Лидером уборочной кампании является Алтайский край, где убран урожай на более 60% площади, намолочено около 2,5 миллиона тонн зерна. Также высокими темпами идет уборка в Омской и Новосибирской областях, где собрано 1,5 и 1,3 миллиона тонн зерна соответственно. В восточной Сибири, по данным полпредства, результаты уборочной страды на уровне прошлого года. По урожайности традиционно высокие результаты показывают сельхозпроизводители Красноярского края, Кемеровской области и Иркутской областей. Одновременно в регионах округа ведется сев озимых культур – засеяно 49,5% площадей от плана. Серышев контролирует ход уборочной кампании, добавили в пресс-центре.
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сельское хозяйство, россия, красноярский край, кемеровская область, иркутская область
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Кемеровская область, Иркутская область
Сибирские аграрии обмолотили свыше 55% посевных площадей
Серышев: аграрии Сибири обмолотили свыше 55% посевных площадей, собрав 7,3 млн тонн зерна
НОВОСИБИРСК, 9 сен – ПРАЙМ. Сибирские аграрии обмолотили уже свыше 55% посевных площадей, собрав 7,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, темпы уборочных работ значительно превышают прошлогодние, сообщает аппарат полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
"Темпы уборочных работ значительно превышают прошлогодние, когда на 8 сентября было обмолочено лишь 35% посевов. Сегодня аграрии Сибири уже обмолотили свыше 55% посевных площадей, собрано 7,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 19,5 центнера с гектара", - говорится в сообщении.
Лидером уборочной кампании является Алтайский край, где убран урожай на более 60% площади, намолочено около 2,5 миллиона тонн зерна. Также высокими темпами идет уборка в Омской и Новосибирской областях, где собрано 1,5 и 1,3 миллиона тонн зерна соответственно.
В восточной Сибири, по данным полпредства, результаты уборочной страды на уровне прошлого года. По урожайности традиционно высокие результаты показывают сельхозпроизводители Красноярского края, Кемеровской области и Иркутской областей.
Одновременно в регионах округа ведется сев озимых культур – засеяно 49,5% площадей от плана.
Серышев контролирует ход уборочной кампании, добавили в пресс-центре.