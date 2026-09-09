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В АКОРТ рассказали о возможном появлении афганских фруктов в России - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В АКОРТ рассказали о возможном появлении афганских фруктов в России
В АКОРТ рассказали о возможном появлении афганских фруктов в России - 09.09.2026, ПРАЙМ
В АКОРТ рассказали о возможном появлении афганских фруктов в России
Афганские фрукты пока не представлены на полках крупных российских торговых сетей, но не исключено, что они появятся в будущем - ритейлеры рассматривают новые... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:08+0300
2026-09-09T12:08+0300
бизнес
афганистан
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Афганские фрукты пока не представлены на полках крупных российских торговых сетей, но не исключено, что они появятся в будущем - ритейлеры рассматривают новые направления поставок, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Россия заинтересована в импорте свежих фруктов из Афганистана: ряд представителей российского бизнеса на встрече с предпринимателями в афганском Балхе заявили, что хотят создать условия для экспорта по железной дороге, писало ранее в сентябре информагентство Bakhtar News. "На сегодняшний день свежие фрукты из Афганистана пока не представлены в ассортименте крупных торговых сетей. Вместе с тем торговые компании регулярно оценивают возможности развития новых направлений и сотрудничества с потенциальными партнерами, в том числе в категории свежих фруктов. Афганское направление также может рассматриваться в этом контексте", - сказал Богданов. Он подчеркнул, что в настоящее время говорить о конкретных сроках появления фруктов из Афганистана в продаже преждевременно, поскольку решения о начале сотрудничества с новыми поставщиками принимаются торговыми сетями самостоятельно, с учетом целого ряда коммерческих, логистических и иных факторов. Председатель ассоциации также напомнил, что крупные торговые сети используют диверсифицированные системы поставок, а расширение географии закупок остается одним из инструментов формирования широкого ассортимента, обеспечения стабильности поставок и поддержания конкурентного уровня цен.
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бизнес, афганистан
Бизнес, АФГАНИСТАН
12:08 09.09.2026
 
В АКОРТ рассказали о возможном появлении афганских фруктов в России

АКОРТ: афганские фрукты пока не представлены на полках крупных российских сетей

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Афганские фрукты пока не представлены на полках крупных российских торговых сетей, но не исключено, что они появятся в будущем - ритейлеры рассматривают новые направления поставок, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Россия заинтересована в импорте свежих фруктов из Афганистана: ряд представителей российского бизнеса на встрече с предпринимателями в афганском Балхе заявили, что хотят создать условия для экспорта по железной дороге, писало ранее в сентябре информагентство Bakhtar News.
"На сегодняшний день свежие фрукты из Афганистана пока не представлены в ассортименте крупных торговых сетей. Вместе с тем торговые компании регулярно оценивают возможности развития новых направлений и сотрудничества с потенциальными партнерами, в том числе в категории свежих фруктов. Афганское направление также может рассматриваться в этом контексте", - сказал Богданов.
Он подчеркнул, что в настоящее время говорить о конкретных сроках появления фруктов из Афганистана в продаже преждевременно, поскольку решения о начале сотрудничества с новыми поставщиками принимаются торговыми сетями самостоятельно, с учетом целого ряда коммерческих, логистических и иных факторов.
Председатель ассоциации также напомнил, что крупные торговые сети используют диверсифицированные системы поставок, а расширение географии закупок остается одним из инструментов формирования широкого ассортимента, обеспечения стабильности поставок и поддержания конкурентного уровня цен.
 
БизнесАФГАНИСТАН
 
 
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