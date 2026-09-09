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АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Русгидро" со стабильным прогнозом

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Русгидро" со стабильным прогнозом - 09.09.2026, ПРАЙМ

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Русгидро" со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Русгидро" и облигаций компании на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:49+0300

2026-09-09T12:49+0300

2026-09-09T12:49+0300

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русгидро

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Русгидро" и облигаций компании на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Русгидро" на уровне AAА(RU), прогноз "стабильный", и его облигаций - на уровне AAА(RU)", - говорится в сообщении. В агентстве объяснили, что рейтинг обусловлен как высокой степенью поддержки компании со стороны властей, так и, с другой стороны, умеренной зависимостью "Русгидро" и государства от однородных факторов риска. АКРА ожидает, что в 2026–2028 годах уровень рентабельности предприятия останется на высоком уровне в связи с ускорением с 2026 года темпов либерализации цен на электроэнергию гидроэлектростанций в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Кроме того, агентство прогнозирует, что с 2027 года долговая нагрузка начнет снижаться - как за счет того же фактора продолжающейся либерализации цен на электроэнергию ГЭС в ДФО, так и благодаря завершению инвестиционного цикла и вводу новых объектов теплогенерации на Дальнем Востоке. При этом показатель покрытия процентных платежей будет восстанавливаться в 2026–2028 годах в связи с дальнейшим снижением ключевой ставки Центробанка и ростом операционного денежного потока за счет поставки электроэнергии и мощности новыми объектами теплогенерации ДФО, предполагает агентство. Тем не менее свободный денежный поток "Русгидро" в период с 2026 по 2027 год продолжит оставаться в зоне отрицательных значений из-за повышенного размера инвестиционной программы (связанного с реализацией шести проектов по программе замещения выбывающих мощностей на Дальнем Востоке), считают в АКРА. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт.

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россия, дальний восток, акра, русгидро