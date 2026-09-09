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Аксенов заявил о развитии курортной инфраструктуры Крыма

Аксенов заявил о развитии курортной инфраструктуры Крыма - 09.09.2026, ПРАЙМ

Аксенов заявил о развитии курортной инфраструктуры Крыма

Курортная инфраструктура Крыма продолжает развиваться вопреки сложностям, заявил глава республики Сергей Аксенов. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:41+0300

2026-09-09T19:41+0300

2026-09-09T19:43+0300

туризм

бизнес

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Курортная инфраструктура Крыма продолжает развиваться вопреки сложностям, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Несмотря на сложности, курортная инфраструктура Крыма продолжает развиваться. На этой неделе получил положительное заключение государственной экспертизы проект второго этапа дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России". Он будет построен на западном побережье Крыма между городами Евпатория и Саки", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс". По его словам, вторым этапом проекта предусмотрено строительство четырехполосной дороги. "Новая магистраль будет перенесена за железнодорожное полотно, что позволит не только обеспечить транспортную доступность курорта, но и вывести транзитный поток за пределы зоны его развития", - подчеркнул глава республики. Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство" по поручению президента России. Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория, где построят 18 отелей категории от 3 до 5 звезд, а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и прочие. Объем инвестиций: порядка 143 миллиардов рублей. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году, весь проект – в 2035 году.

крым

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туризм, бизнес, крым, сергей аксенов