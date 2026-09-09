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Активы казахстанских банков за восемь месяцев выросли на 6,9% - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Активы казахстанских банков за восемь месяцев выросли на 6,9%
Активы казахстанских банков за восемь месяцев выросли на 6,9% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Активы казахстанских банков за восемь месяцев выросли на 6,9%
Активы казахстанских банков за восемь месяцев 2026 года увеличились на 6,9% - до 75,6 триллиона тенге (165,8 миллиарда долларов), заявила председатель Агентства | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:19+0300
2026-09-09T14:20+0300
финансы
банки
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 9 сен - ПРАЙМ. Активы казахстанских банков за восемь месяцев 2026 года увеличились на 6,9% - до 75,6 триллиона тенге (165,8 миллиарда долларов), заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана Мадина Абылкасымова на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. "Мадина Абылкасымова... отчиталась о ситуации на финансовом рынке за восемь месяцев 2026 года... сообщила, что ... активы банков увеличились до 75,6 триллиона тенге (на 6,9%)", - передает отчет главы АРРФР пресс-служба казахстанского лидера. По данным Абылкасымовой, кредиты бизнесу увеличились на 3,5% и достигли 16 триллионов тенге (35,1 миллиарда долларов), объем новых кредитов бизнесу вырос с начала года на 19,1% до 12,5 триллиона тенге (27,4 миллиарда долларов). Она отметила, что темпы роста потребительского кредитования за 7 месяцев текущего года замедлились до 4,6%. "В рамках надзорной деятельности за 8 месяцев 2026 года агентством проведено 279 инспекторских проверок субъектов финансового сектора. Применено 190 надзорных мер и наложены штрафы на сумму 465 миллионов тенге (1,02 миллиона долларов - ред.)", - сообщила глава АРРФР. В пресс-службе президента Казахстана добавили, что Токаев дал поручения по обеспечению финансовой стабильности, применению искусственного интеллекта в финансовой сфере, расширению кредитования реального сектора и расширению рынков капитала и страхования.
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финансы, банки, казахстан, касым-жомарт токаев
Финансы, Банки, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев
14:19 09.09.2026 (обновлено: 14:20 09.09.2026)
 
Активы казахстанских банков за восемь месяцев выросли на 6,9%

Абылкасымова: активы казахстанских банков за восемь месяцев выросли на 6,9%

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АСТАНА, 9 сен - ПРАЙМ. Активы казахстанских банков за восемь месяцев 2026 года увеличились на 6,9% - до 75,6 триллиона тенге (165,8 миллиарда долларов), заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана Мадина Абылкасымова на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.
"Мадина Абылкасымова... отчиталась о ситуации на финансовом рынке за восемь месяцев 2026 года... сообщила, что ... активы банков увеличились до 75,6 триллиона тенге (на 6,9%)", - передает отчет главы АРРФР пресс-служба казахстанского лидера.
По данным Абылкасымовой, кредиты бизнесу увеличились на 3,5% и достигли 16 триллионов тенге (35,1 миллиарда долларов), объем новых кредитов бизнесу вырос с начала года на 19,1% до 12,5 триллиона тенге (27,4 миллиарда долларов).
Она отметила, что темпы роста потребительского кредитования за 7 месяцев текущего года замедлились до 4,6%.
"В рамках надзорной деятельности за 8 месяцев 2026 года агентством проведено 279 инспекторских проверок субъектов финансового сектора. Применено 190 надзорных мер и наложены штрафы на сумму 465 миллионов тенге (1,02 миллиона долларов - ред.)", - сообщила глава АРРФР.
В пресс-службе президента Казахстана добавили, что Токаев дал поручения по обеспечению финансовой стабильности, применению искусственного интеллекта в финансовой сфере, расширению кредитования реального сектора и расширению рынков капитала и страхования.
 
ФинансыБанкиКАЗАХСТАНКасым-Жомарт Токаев
 
 
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