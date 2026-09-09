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"Зона неопределенности": аналитики оценили колебания на рынке акций России

"Зона неопределенности": аналитики оценили колебания на рынке акций России - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Зона неопределенности": аналитики оценили колебания на рынке акций России

Российский рынок акций умеренно снизился в среду, однако остался выше психологического уровня 2250 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:56+0300

2026-09-09T19:56+0300

2026-09-09T19:56+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился в среду, однако остался выше психологического уровня 2250 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,44% - до 2264,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,36% - до 824,05 пункта, долларовый РТС вырос на 0,74% - до 834,57 пункта. Валютные индексы выросли на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько сократил темпы снижения - до 0,2%. Рынок под давлением Российский рынок акций в среду торговался неуверенно: утренние попытки роста сменились сползанием в минус на фоне сохраняющихся рисков геополитики. Однако активно играть на понижение участники торгов не стали, и индекс Мосбиржи остался выше уровня поддержки 2250 пунктов. "Рынок реагирует на информацию, связанную с геополитикой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе, рассчитывая на встречную открытость Киева к возвращению этого формата. Правда, по словам Пескова, дорожных карт по урегулированию украинского конфликта на данный момент нет", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций. В частности, подешевели акции ММК (-2,6%), "Алросы" (-2,7%), префы "Транснефти" (-2,6%), акции "Новатэка" (-2,2%). С другой стороны, подорожали акции "Циана" (+1,4%), МТС (+1,2%), "Татнефти" (+0,7%). Стоимость нефти к 19.35 мск повышалась на 3,2% - до 101,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,02% - до 98,81 пункта. Прогнозы Ожидается продолжение консолидации рынка, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Активность инвесторов, в случае нейтрального новостного фона, будет пониженной, а индекс Мосбиржи с большой долей вероятности будет двигаться в узком торговом диапазоне, в рамках так называемого "дня тишины" перед заседание Банка России. Границы его колебаний завтра могут ограничиться уровнями 2220-2300 пунктов", - оценивает он. Геополитический импульс последней недели, связанный с активизацией дипломатических контактов, поддерживает рынок, но не развивается в полноценный восходящий тренд, считает Максим Федосов из УК "Первая". "Поддержку индексу оказывают высокие нефтяные цены на фоне очередного обмена ударами между США и Ираном. На фоне изменчивости геополитических сообщений индекс Мосбиржи по-прежнему находится в зоне неопределенности. Сценарий восстановления тем не менее, сохраняется", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, мосбиржа, ртс, акции, россия