Фокус недели: рубль и ставка ЦБ

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Общий тренд на укрепление доллара и мировых валют по отношению к рублю пока что сохраняется на текущей неделе. Что может уменьшить давление на российскую нацвалюту? Например, снижение объемов ежедневных операций Минфина в рамках бюджетного правила с 6,5 миллиардов рублей до 2,5 миллиардов.Мы считаем, что к концу сентября динамика валют будет зависеть от сочетания денежно-кредитной политики, операций Минфина и спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. При этом спрос со стороны импортеров на иностранную валюту остается высоким, поэтому риски продолжения среднесрочного нисходящего тренда рубля сохраняются.На ближайшем заседании 11 сентября рынок ориентируется на паузу в цикле плавного смягчения денежно-кредитной политики. Этого ожидает большинство экспертов и аналитиков. Сохранение ключевой ставки на уровне 14% выглядит наиболее ожидаемым сценарием для нас также. При этом сама по себе пауза будет поддерживать привлекательность рублевой доходности и может ограничить давление на российскую валюту.На текущей неделе мы ожидаем диапазон по доллару 83,5-89,5 рубля, по евро –97-102,65 рубля, биржевые торги юанем, вполне вероятно, пройдут в пределах 12,5-13,2 рубля.НЕФТЯНОЙ РЫНОКПо нефти марки Brent ожидаем, что недельные торги могут расшириться до коридора в 88-103 доллара за баррель. Бочка российской нефти Urals стабильно держится в границах 75-95 долларов. Фокус рынка направлен на геополитические новости.ДРАГМЕТАЛЛЫКотировки на рынке драгоценных металлов на неделе закрепляются в пределах диапазонов 4250–4600 долларов и 60–72 долларов за тройскую унцию золота и унцию серебра соответственно. Фактором давления на рынок выступают ожидания ужесточения денежно-кредитных политик ключевых мировых регуляторов — Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Ставка рефинансирования в еврозоне может увеличиться на 0,25 процентного пункта до 2,65% уже в этот четверг. Вероятность повышения учётной ставки Федеральной резервной системы до 3,75–4% 16 сентября рынок оценивает в 58%.БИТКОИН И ЭФИРИУМНа текущей неделе биткоин остается в диапазоне 76 700–85 400 долларов, с ключевой поддержкой на уровне 76 670 долларов, переходящей в зону скопления стопов 75 550–76 250 долларов, и сопротивлением 82 850 долларов, а затем 85 400 долларов. Только пробой последнего уровня откроет дорогу к 94 000 долларов и будет означать окончательный выход из среднесрочного канала, действующего с 6 февраля.Эфириум, вероятнее всего, проведёт неделю в диапазоне 2345–2620 долларов. Пробой цены вверх открывает путь к 2800 долларов, а потеря поддержки 2345 долларов грозит снижением до 2215 долларов на срабатывании стопов по длинным позициям. Рынок в целом продолжает закладывать в цену приближение новой восходящей волны перед халвингом 2028 года, поэтому просадки внутри этих коридоров, скорее всего, будут выкупать.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Общий тренд на укрепление доллара и мировых валют по отношению к рублю пока что сохраняется на текущей неделе. Что может уменьшить давление на российскую нацвалюту? Например, снижение объемов ежедневных операций Минфина в рамках бюджетного правила с 6,5 миллиардов рублей до 2,5 миллиардов.
Мы считаем, что к концу сентября динамика валют будет зависеть от сочетания денежно-кредитной политики, операций Минфина и спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. При этом спрос со стороны импортеров на иностранную валюту остается высоким, поэтому риски продолжения среднесрочного нисходящего тренда рубля сохраняются.
На ближайшем заседании 11 сентября рынок ориентируется на паузу в цикле плавного смягчения денежно-кредитной политики. Этого ожидает большинство экспертов и аналитиков. Сохранение ключевой ставки на уровне 14% выглядит наиболее ожидаемым сценарием для нас также. При этом сама по себе пауза будет поддерживать привлекательность рублевой доходности и может ограничить давление на российскую валюту.
На текущей неделе мы ожидаем диапазон по доллару 83,5-89,5 рубля, по евро –97-102,65 рубля, биржевые торги юанем, вполне вероятно, пройдут в пределах 12,5-13,2 рубля.
НЕФТЯНОЙ РЫНОК
По нефти марки Brent ожидаем, что недельные торги могут расшириться до коридора в 88-103 доллара за баррель. Бочка российской нефти Urals стабильно держится в границах 75-95 долларов. Фокус рынка направлен на геополитические новости.
ДРАГМЕТАЛЛЫ
Котировки на рынке драгоценных металлов на неделе закрепляются в пределах диапазонов 4250–4600 долларов и 60–72 долларов за тройскую унцию золота и унцию серебра соответственно. Фактором давления на рынок выступают ожидания ужесточения денежно-кредитных политик ключевых мировых регуляторов — Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Ставка рефинансирования в еврозоне может увеличиться на 0,25 процентного пункта до 2,65% уже в этот четверг. Вероятность повышения учётной ставки Федеральной резервной системы до 3,75–4% 16 сентября рынок оценивает в 58% . БИТКОИН И ЭФИРИУМ
На текущей неделе биткоин остается в диапазоне 76 700–85 400 долларов, с ключевой поддержкой на уровне 76 670 долларов, переходящей в зону скопления стопов 75 550–76 250 долларов, и сопротивлением 82 850 долларов, а затем 85 400 долларов. Только пробой последнего уровня откроет дорогу к 94 000 долларов и будет означать окончательный выход из среднесрочного канала, действующего с 6 февраля.
Эфириум, вероятнее всего, проведёт неделю в диапазоне 2345–2620 долларов. Пробой цены вверх открывает путь к 2800 долларов, а потеря поддержки 2345 долларов грозит снижением до 2215 долларов на срабатывании стопов по длинным позициям. Рынок в целом продолжает закладывать в цену приближение новой восходящей волны перед халвингом 2028 года, поэтому просадки внутри этих коридоров, скорее всего, будут выкупать.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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