Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Было ралли, но недолго - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Обзор прессы - ПРАЙМ, 1920Статья
https://1prime.ru/20260909/analitik-873133745.html
Было ралли, но недолго
Было ралли, но недолго - 09.09.2026, ПРАЙМ
Было ралли, но недолго
Индекс Мосбиржи на фоне оптимистичных ожиданий по урегулированию конфликта и по факту технического прорыва сопротивления 2270 пунктов быстро, но... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T09:42+0300
2026-09-09T09:42+0300
статья
мнения аналитиков
рынок
мосбиржа
торги
татнефть
ммк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873133745.jpg?1788936122
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на фоне оптимистичных ожиданий по урегулированию конфликта и по факту технического прорыва сопротивления 2270 пунктов быстро, но непродолжительно заскакивал выше 2305 пунктов — максимумы с августа. Сегодня торги идут над 2270 пунктов — теперь это поддержка, и если устоит, то манёвр вверх может развиться уже к пикам лета — от 2336 до 2402 пунктов. Главное, чтобы не было очередных неприятных сигналов с внешнего контура. В пятницу будет решение ЦБ по ставке, но по сравнению с геополитическим фактором монетарный драйвер пока отходит в тень — рынок, кажется, смирился с паузой.Сильнее рынка во вторник — акции "Татнефти" (+4%). Курс бумаг нефтяника следует за курсом барреля нефти — сильная корреляция. Фьючерс на Brent вплотную приближался к 100 долларам — максимумы середины лета, а курс акций обновлял пики июля, выше 615 рублей. Поскольку у технически значимого сопротивления нефтебыки могут сократить спекулятивные лонги, то и акции сильно дальше текущих могут пока не пойти. Локальное сопротивление на 620 рублей при знаковой поддержке на 600 рублей.Слабее рынка за вчера — акции ММК (-3%). Бумаги сталевара оказались в аутсайдерах после обновления многомесячных максимумов, поэтому вчерашний откат относится к коррекции после ралли. Курс от 24,4 рубля быстро слетал к 22,4 рубля, а теперь торги могут идти у 23 рублей. По среднесрочной технике и при развитии общего подъёма на рынке акции ещё в рамках сентября способны обновить локальные пики.Рубль накануне закрылся по-разному — к доллару и евро ослаб на 0,3% (86,5 и 100,5 соответственно), а против юаня окреп более чем на процент, до 12,75. Это чисто технический аспект из-за разницы времени фиксации курсов ЦБ и биржевого рынка. В рамках сентября ожидается продолжение коррекции всех курсов инвалют от их полуторагодовых максимумов с техническими целевыми — в долларе поддержка на 85 рублей, у евро есть опорные на 99 рублей, а для юаня ориентиром спуска в рамках аптренда служит нижний гэп на 12,6 рубля.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, мосбиржа, торги, татнефть, ммк
Статья, Мнения аналитиков, Рынок, Мосбиржа, Торги, Татнефть, ММК
09:42 09.09.2026
 
Было ралли, но недолго

Рубль ослаб к доллару и евро, но укрепился к юаню, рынок ждет решения ЦБ в пятницу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на фоне оптимистичных ожиданий по урегулированию конфликта и по факту технического прорыва сопротивления 2270 пунктов быстро, но непродолжительно заскакивал выше 2305 пунктов — максимумы с августа. Сегодня торги идут над 2270 пунктов — теперь это поддержка, и если устоит, то манёвр вверх может развиться уже к пикам лета — от 2336 до 2402 пунктов. Главное, чтобы не было очередных неприятных сигналов с внешнего контура. В пятницу будет решение ЦБ по ставке, но по сравнению с геополитическим фактором монетарный драйвер пока отходит в тень — рынок, кажется, смирился с паузой.
Сильнее рынка во вторник — акции "Татнефти" (+4%). Курс бумаг нефтяника следует за курсом барреля нефти — сильная корреляция. Фьючерс на Brent вплотную приближался к 100 долларам — максимумы середины лета, а курс акций обновлял пики июля, выше 615 рублей. Поскольку у технически значимого сопротивления нефтебыки могут сократить спекулятивные лонги, то и акции сильно дальше текущих могут пока не пойти. Локальное сопротивление на 620 рублей при знаковой поддержке на 600 рублей.
Слабее рынка за вчера — акции ММК (-3%). Бумаги сталевара оказались в аутсайдерах после обновления многомесячных максимумов, поэтому вчерашний откат относится к коррекции после ралли. Курс от 24,4 рубля быстро слетал к 22,4 рубля, а теперь торги могут идти у 23 рублей. По среднесрочной технике и при развитии общего подъёма на рынке акции ещё в рамках сентября способны обновить локальные пики.
Рубль накануне закрылся по-разному — к доллару и евро ослаб на 0,3% (86,5 и 100,5 соответственно), а против юаня окреп более чем на процент, до 12,75. Это чисто технический аспект из-за разницы времени фиксации курсов ЦБ и биржевого рынка. В рамках сентября ожидается продолжение коррекции всех курсов инвалют от их полуторагодовых максимумов с техническими целевыми — в долларе поддержка на 85 рублей, у евро есть опорные на 99 рублей, а для юаня ориентиром спуска в рамках аптренда служит нижний гэп на 12,6 рубля.

Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
СтатьяМнения аналитиковРынокМосбиржаТоргиТатнефтьММК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала