Было ралли, но недолго

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на фоне оптимистичных ожиданий по урегулированию конфликта и по факту технического прорыва сопротивления 2270 пунктов быстро, но непродолжительно заскакивал выше 2305 пунктов — максимумы с августа. Сегодня торги идут над 2270 пунктов — теперь это поддержка, и если устоит, то манёвр вверх может развиться уже к пикам лета — от 2336 до 2402 пунктов. Главное, чтобы не было очередных неприятных сигналов с внешнего контура. В пятницу будет решение ЦБ по ставке, но по сравнению с геополитическим фактором монетарный драйвер пока отходит в тень — рынок, кажется, смирился с паузой.Сильнее рынка во вторник — акции "Татнефти" (+4%). Курс бумаг нефтяника следует за курсом барреля нефти — сильная корреляция. Фьючерс на Brent вплотную приближался к 100 долларам — максимумы середины лета, а курс акций обновлял пики июля, выше 615 рублей. Поскольку у технически значимого сопротивления нефтебыки могут сократить спекулятивные лонги, то и акции сильно дальше текущих могут пока не пойти. Локальное сопротивление на 620 рублей при знаковой поддержке на 600 рублей.Слабее рынка за вчера — акции ММК (-3%). Бумаги сталевара оказались в аутсайдерах после обновления многомесячных максимумов, поэтому вчерашний откат относится к коррекции после ралли. Курс от 24,4 рубля быстро слетал к 22,4 рубля, а теперь торги могут идти у 23 рублей. По среднесрочной технике и при развитии общего подъёма на рынке акции ещё в рамках сентября способны обновить локальные пики.Рубль накануне закрылся по-разному — к доллару и евро ослаб на 0,3% (86,5 и 100,5 соответственно), а против юаня окреп более чем на процент, до 12,75. Это чисто технический аспект из-за разницы времени фиксации курсов ЦБ и биржевого рынка. В рамках сентября ожидается продолжение коррекции всех курсов инвалют от их полуторагодовых максимумов с техническими целевыми — в долларе поддержка на 85 рублей, у евро есть опорные на 99 рублей, а для юаня ориентиром спуска в рамках аптренда служит нижний гэп на 12,6 рубля.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на фоне оптимистичных ожиданий по урегулированию конфликта и по факту технического прорыва сопротивления 2270 пунктов быстро, но непродолжительно заскакивал выше 2305 пунктов — максимумы с августа. Сегодня торги идут над 2270 пунктов — теперь это поддержка, и если устоит, то манёвр вверх может развиться уже к пикам лета — от 2336 до 2402 пунктов. Главное, чтобы не было очередных неприятных сигналов с внешнего контура. В пятницу будет решение ЦБ по ставке, но по сравнению с геополитическим фактором монетарный драйвер пока отходит в тень — рынок, кажется, смирился с паузой.
Сильнее рынка во вторник — акции "Татнефти" (+4%). Курс бумаг нефтяника следует за курсом барреля нефти — сильная корреляция. Фьючерс на Brent вплотную приближался к 100 долларам — максимумы середины лета, а курс акций обновлял пики июля, выше 615 рублей. Поскольку у технически значимого сопротивления нефтебыки могут сократить спекулятивные лонги, то и акции сильно дальше текущих могут пока не пойти. Локальное сопротивление на 620 рублей при знаковой поддержке на 600 рублей.
Слабее рынка за вчера — акции ММК (-3%). Бумаги сталевара оказались в аутсайдерах после обновления многомесячных максимумов, поэтому вчерашний откат относится к коррекции после ралли. Курс от 24,4 рубля быстро слетал к 22,4 рубля, а теперь торги могут идти у 23 рублей. По среднесрочной технике и при развитии общего подъёма на рынке акции ещё в рамках сентября способны обновить локальные пики.
Рубль накануне закрылся по-разному — к доллару и евро ослаб на 0,3% (86,5 и 100,5 соответственно), а против юаня окреп более чем на процент, до 12,75. Это чисто технический аспект из-за разницы времени фиксации курсов ЦБ и биржевого рынка. В рамках сентября ожидается продолжение коррекции всех курсов инвалют от их полуторагодовых максимумов с техническими целевыми — в долларе поддержка на 85 рублей, у евро есть опорные на 99 рублей, а для юаня ориентиром спуска в рамках аптренда служит нижний гэп на 12,6 рубля.
Автор:Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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