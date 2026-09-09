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Аналитики прогнозируют сохранение Центробанком ключевой ставки в 14%

Аналитики прогнозируют сохранение Центробанком ключевой ставки в 14% - 09.09.2026, ПРАЙМ

Аналитики прогнозируют сохранение Центробанком ключевой ставки в 14%

Банк России в эту пятницу впервые за год сохранит ключевую ставку – она останется на уровне 14% годовых, прогнозирует большинство опрошенных РИА Новости... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:18+0300

2026-09-09T13:18+0300

2026-09-09T13:18+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Банк России в эту пятницу впервые за год сохранит ключевую ставку – она останется на уровне 14% годовых, прогнозирует большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. При этом некоторые из них допускают снижение "ключа" минимальным шагом – до 13,75%. Регулятор последовательно смягчает денежно-кредитную политику (ДКП) с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В июле Банк России снизил "ключ" десятый раз подряд – до 14%, сделав шаг в 0,25 процентного пункта. Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что решения по ставке связаны с поддержанием макроэкономической стабильности. "Мы думаем, что ЦБ в этот раз будет следовать "золотому принципу недеяния" и сделает паузу", – считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Согласен с ним инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Главным аргументом в пользу паузы он назвал сохраняющиеся инфляционные риски. По данным Росстата, инфляция в июле составила 5,98% против 6,02% в июне. Ценовые ожидания компаний в августе выросли второй месяц подряд – на 0,6 пункта, до 21 пункта. Инфляционные ожидания населения в прошлом месяце снизились до 13,7% (в июле – 14,7%), но остаются высокими, говорит Бахтин. Быстрого охлаждения потребительской активности в таких условиях ждать не приходится, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. Зампред Банка России Алексей Заботкин в конце августа отметил, что высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса ограничивают пространство для снижение ключевой ставки. Среди проинфляционных факторов аналитики также выделили рост цен на топливо. Заботкин на прошлой неделе заявил, что Банк России сохраняет оценку вклада ситуации на топливном рынке на инфляцию в России в 2026 году в 1,5 процентного пункта, пересмотр возможен в октябре. Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах ВЭФ говорил, что отклонение инфляции от цели произошло в том числе из-за ситуации на топливном рынке – регулятор будет реагировать на внешние шоки при необходимости. Дополнительные риски также связаны с ослаблением рубля и предстоящей – с 1 октября – индексацией регулируемых тарифов, добавил стратег "СберИнвестиций" на фондовом рынке Дмитрий Макаров. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко обратил внимание, что только за август курс рубля ослаб на 7,7%. При этом аналитики Банка России называли влияние ослабления рубля на цены ограниченным. Старший экономист "Ренессанс Капитала" Андрей Мелащенко также указывает на неопределенность бюджетных планов. "Пока Минфин не внесет новый бюджет, ЦБ не увидит полной картины для оценок инфляции 2027 года. Двигать ставку, не понимая, сколько ликвидности выльется на рынок или, наоборот, будет стерилизовано, – делать операцию с завязанными глазами", – полагает Табах. Пауза даст регулятору время собрать дополнительные данные и более взвешенно оценить инфляционные риски, связанные с перебоями в логистике и топливном обеспечении, отметил сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования НИУ ВШЭ Григорий Жирнов. Согласна с ним заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. При этом некоторые аналитики допускают, что регулятор будет рассматривать снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта на фоне снижения напряженности на рынке труда. По данным Росстата, безработица в июле выросла до 2,3% (наивысший показатель с весны 2025 года), а рост реальных зарплат в июне замедлился до 3,4%. При этом Банк России отмечал, что скорость роста зарплат продолжает опережать рост производительности труда. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев указал, что аргументами в пользу осторожного снижения ставки могут выступать риски переохлаждения экономики и ожидания скорого разрешения сложностей на топливном рынке. Риторика ЦБ по итогам сентябрьского заседания останется осторожной, а сигнал – нейтральным, предположил он. К концу года аналитики ждут ставку в диапазоне 13,5–14%. Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов ждет показатель на уровне 13,5%, такую же оценку приводят эксперты из "СберИнвестиций" и АКРА. Жирнов настроен пессимистичнее: ждет 13,75–14%. Если ускорение роста цен в "устойчивых" индикаторах будет краткосрочным, а бюджетная политика не привнесет значимых сюрпризов, Банк России сможет продолжить цикл снижения ключевой ставки до 13,5% на конец года, отметил Мелащенко. Средняя ключевая ставка Банка России, согласно последнему – июльскому – среднесрочному прогнозу регулятора, до конца года ожидается в диапазоне 13,7-14% годовых, а в целом за весь 2026 год – на уровне 14,5-14,6%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, антон табах, александр бахтин, владимир путин, банк россии, росстат, псб