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Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона
Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона - 09.09.2026, ПРАЙМ
Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона
Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона в Краснодарском крае, туристический поток в город-курорт вырос на 30-40% по сравнению с... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T08:15+0300
2026-09-09T08:15+0300
туризм
бизнес
россия
анапа
краснодарский край
алексей волков
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КРАСНОДАР, 9 сен - ПРАЙМ. Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона в Краснодарском крае, туристический поток в город-курорт вырос на 30-40% по сравнению с показателями 2025 года, сообщил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. "Оценивая итоги летнего туристического сезона в Краснодарском крае, наилучшая динамика у Анапы. Туристический поток в Анапе вырос на 30-40% по отношению к прошлому году", - сказал Волков. Он уточнил, что позитивно на динамике турпотока в Анапе, помимо прочего, сказалось существенное увеличение количества открытых пляжей. Также рост турпотока отмечается на Азовском побережье - на 8%, добавил эксперт.
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192
40
192
40
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5
4.7
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туризм, бизнес, россия, анапа, краснодарский край, алексей волков
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АНАПА, Краснодарский край, Алексей Волков
08:15 09.09.2026
 
Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона

Эксперт Волков: Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона

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КРАСНОДАР, 9 сен - ПРАЙМ. Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона в Краснодарском крае, туристический поток в город-курорт вырос на 30-40% по сравнению с показателями 2025 года, сообщил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
"Оценивая итоги летнего туристического сезона в Краснодарском крае, наилучшая динамика у Анапы. Туристический поток в Анапе вырос на 30-40% по отношению к прошлому году", - сказал Волков.
Он уточнил, что позитивно на динамике турпотока в Анапе, помимо прочего, сказалось существенное увеличение количества открытых пляжей.
Также рост турпотока отмечается на Азовском побережье - на 8%, добавил эксперт.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАНАПАКраснодарский крайАлексей Волков
 
 
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