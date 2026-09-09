https://1prime.ru/20260909/anapa-873132076.html

Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона

Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона - 09.09.2026, ПРАЙМ

Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона

Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона в Краснодарском крае, туристический поток в город-курорт вырос на 30-40% по сравнению с... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T08:15+0300

2026-09-09T08:15+0300

2026-09-09T08:15+0300

туризм

бизнес

россия

анапа

краснодарский край

алексей волков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873132076.jpg?1788930942

КРАСНОДАР, 9 сен - ПРАЙМ. Анапа стала лидером по динамике турпотока по итогам летнего сезона в Краснодарском крае, туристический поток в город-курорт вырос на 30-40% по сравнению с показателями 2025 года, сообщил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. "Оценивая итоги летнего туристического сезона в Краснодарском крае, наилучшая динамика у Анапы. Туристический поток в Анапе вырос на 30-40% по отношению к прошлому году", - сказал Волков. Он уточнил, что позитивно на динамике турпотока в Анапе, помимо прочего, сказалось существенное увеличение количества открытых пляжей. Также рост турпотока отмечается на Азовском побережье - на 8%, добавил эксперт.

анапа

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, анапа, краснодарский край, алексей волков