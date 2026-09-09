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ИИ уничтожит человечество в ближайшие 10 лет, заявили в Anthropic - 09.09.2026, ПРАЙМ
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ИИ уничтожит человечество в ближайшие 10 лет, заявили в Anthropic
ИИ уничтожит человечество в ближайшие 10 лет, заявили в Anthropic - 09.09.2026, ПРАЙМ
ИИ уничтожит человечество в ближайшие 10 лет, заявили в Anthropic
Вероятность того, что искусственный интеллект уничтожит человечество в ближайшие десять лет, составляет 10%, считает руководитель направления... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T10:00+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вероятность того, что искусственный интеллект уничтожит человечество в ближайшие десять лет, составляет 10%, считает руководитель направления стресс-тестирования согласованности ИИ в американской компании Anthropic Эван Хьюбингер. Исследователь из Anthropic Джейкоб Коксон объявил о своем уходе из ИИ-индустрии, опасаясь, что гонка технологических корпораций приближает мир к "точке невозврата" и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце 2027 года. "Джейкоб в этом прав. Мы действительно искренне считаем, что ИИ может убить все человечество! Лично я думаю, что (вероятность этого – ред.) это больше 10% в течение ближайших десяти лет", - написал он в соцсети Х. По словам Хьюбингера, существующие разработки не представляют большой угрозы, однако беспокойство вызывают "суперинтеллекты, возникающие в результате повторного самосовершенствования". "Как мы говорили, это происходит быстрее, чем мы думали", - добавил тестировщик. В начале августа агент на базе искусственного интеллекта (ИИ) Claude AI компании Anthropic взломал сайт спортзала в Австралии, что стало первой хакерской атакой такого рода в стране. В июле разработчик чат-бота ChatGPT, американская OpenAI, сообщил, что его модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру платформы по машинному обучению Hugging Face. Потом стало известно, что это не единственный инцидент. Группа автономных ИИ-агентов компании OpenAI весной получила контроль над немецким сайтом и превратила его в доску объявлений для других нейросетей, сообщало агентство Рейтер. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude. В июне Anthropic заявила, что конфиденциально подала заявку на проведение IPO. Газета Financial Times сообщала, что компания в рамках листинга может быть оценена в 2 триллиона долларов или более - таким образом, ее IPO станет крупнейшим в истории.
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технологии, общество , австралия, сан-франциско, openai, financial times
Технологии, Общество , АВСТРАЛИЯ, Сан-Франциско, OpenAI, Financial Times
10:00 09.09.2026
 
ИИ уничтожит человечество в ближайшие 10 лет, заявили в Anthropic

Тестировщик Anthropic Хьюбингер: ИИ может уничтожить человечество в ближайшие десять лет

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вероятность того, что искусственный интеллект уничтожит человечество в ближайшие десять лет, составляет 10%, считает руководитель направления стресс-тестирования согласованности ИИ в американской компании Anthropic Эван Хьюбингер.
Исследователь из Anthropic Джейкоб Коксон объявил о своем уходе из ИИ-индустрии, опасаясь, что гонка технологических корпораций приближает мир к "точке невозврата" и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце 2027 года.
"Джейкоб в этом прав. Мы действительно искренне считаем, что ИИ может убить все человечество! Лично я думаю, что (вероятность этого – ред.) это больше 10% в течение ближайших десяти лет", - написал он в соцсети Х.
По словам Хьюбингера, существующие разработки не представляют большой угрозы, однако беспокойство вызывают "суперинтеллекты, возникающие в результате повторного самосовершенствования".
"Как мы говорили, это происходит быстрее, чем мы думали", - добавил тестировщик.
В начале августа агент на базе искусственного интеллекта (ИИ) Claude AI компании Anthropic взломал сайт спортзала в Австралии, что стало первой хакерской атакой такого рода в стране.
В июле разработчик чат-бота ChatGPT, американская OpenAI, сообщил, что его модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру платформы по машинному обучению Hugging Face. Потом стало известно, что это не единственный инцидент.
Группа автономных ИИ-агентов компании OpenAI весной получила контроль над немецким сайтом и превратила его в доску объявлений для других нейросетей, сообщало агентство Рейтер.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
В июне Anthropic заявила, что конфиденциально подала заявку на проведение IPO. Газета Financial Times сообщала, что компания в рамках листинга может быть оценена в 2 триллиона долларов или более - таким образом, ее IPO станет крупнейшим в истории.
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