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FT: Antrhopic отказалась предоставить новую ИИ для теста на безопасность

FT: Antrhopic отказалась предоставить новую ИИ для теста на безопасность - 09.09.2026, ПРАЙМ

FT: Antrhopic отказалась предоставить новую ИИ для теста на безопасность

Американская технологическая компания Antrhopic отказалась представить свою новейшую модель искусственного интеллекта Claude Mythos 5.1 для тестирования... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:44+0300

2026-09-09T11:44+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американская технологическая компания Antrhopic отказалась представить свою новейшую модель искусственного интеллекта Claude Mythos 5.1 для тестирования британскому Институту проблем безопасности искусственного интеллекта (The AI Security Institute, AISI), пишет газета Financial Times (FT). "Anthropic отказалась представить свою последнюю модель британскому институту безопасности искусственного интеллекта для тестирования перед ее выпуском, это вызвало опасения в правительстве Великобритании, что технологические компании следуют протекционизму администрации Трампа в области искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Financial Times сообщает, что выпущенная в начале месяца Claude Mythos 5.1, которая считается самой совершенной в областях естественных наук и кибербезопасности, сначала стала доступна только для проверенных американских организаций. Решение не предоставлять предварительный доступ Институту проблем безопасности искусственного интеллекта, который стал самой влиятельной британской организацией в глобальной гонке искусственного интеллекта, вызвало опасения как в правительстве, так и внутри самого AISI, согласно данным правительства Великобритании, которые приводятся в материале. "У представителей национальной безопасности возникли опасения. Они определенно не проводили тестирование Mythos 5.1. Это вызывает беспокойство... Они опасаются, что это может быть признаком того, что AISI не получит доступ к последним моделям", - цитирует газета слова источника из британского правительства. В последние месяцы правительство США занимает все более ограничительную позицию относительно сферы искусственного интеллекта, в том числе посредством широкого экспортного контроля для временного ограничения доступа к наиболее совершенным моделям искусственного интеллекта компании Anthropic для граждан иностранных государств, отмечает Financial Times. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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технологии, мировая экономика, великобритания, сша, сан-франциско, financial times