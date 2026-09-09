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Apple представила флагманские смартфоны нового поколения - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Apple представила флагманские смартфоны нового поколения
Apple представила флагманские смартфоны нового поколения - 09.09.2026, ПРАЙМ
Apple представила флагманские смартфоны нового поколения
Компания Apple на презентации под названием Surprise and Shine официально показала флагманские смартфоны нового поколения iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:46+0300
2026-09-09T21:21+0300
технологии
apple
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Компания Apple на презентации под названием Surprise and Shine официально показала флагманские смартфоны нового поколения iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с новым процессором А20 Pro и обновленной камерой.Ключевым технологическим обновлением линейки стал новый процессор A20 Pro, выполненный по 2-нанометровому техпроцессу, который обеспечивает прирост производительности и энергоэффективности при работе с нейросетевыми алгоритмами Apple Intelligence.В состав процессора вошли 6-ядерный вычислительный блок, 7-ядерный видеочип, ставший быстрее на 40%, а также два модуля Neural Engine суммарной мощностью 32 ядра для двукратного ускорения работы нейросетей. Чтобы удерживать пиковую мощность без перегрева, Apple установила новую испарительную камеру, площадь которой выросла втрое.Флагманы сохранили диагонали экранов - 6,3 и 6,9 дюйма. При этом вырез Dynamic Island стал компактнее и теперь может одновременно отображать до трех активных виджетов и фоновых процессов.При этом главным новшеством камеры стала система переменной диафрагмы основного 48-мегапиксельного датчика, позволяющая адаптировать съемку под условия освещения, захватывать на 50% больше света в темноте и гибко настраивать глубину резкости.Время работы нового iPhone 18 Pro составляет до 24 часов от одного заряда, а версии Pro Max - до 30 часов. Новые смартфоны также получили ускоренную проводную зарядку, позволяющую восполнить 50% батареи примерно за 15 минут.Новинки получили обновленный дизайн из цветного алюминия и идеально сочетающегося по тону заднего стекла в четырех цветах: глубоком черном, утонченном серебристом, Glacier ("Ледник") и Burgundy ("Бургунди").Прием предзаказов стартует в субботу, 12 сентября, а официальные продажи начнутся 18 сентября. Базовые цены на оба устройства выросли на 100 долларов и составили 1199 долларов за iPhone 18 Pro и 1299 долларов за iPhone 18 Pro Max в версиях на 256 Гб.
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192
40
192
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технологии, apple
Технологии, Apple
20:46 09.09.2026 (обновлено: 21:21 09.09.2026)
 
Apple представила флагманские смартфоны нового поколения

Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max с процессором A20 Pro и обновленной камерой

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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Компания Apple на презентации под названием Surprise and Shine официально показала флагманские смартфоны нового поколения iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с новым процессором А20 Pro и обновленной камерой.
Ключевым технологическим обновлением линейки стал новый процессор A20 Pro, выполненный по 2-нанометровому техпроцессу, который обеспечивает прирост производительности и энергоэффективности при работе с нейросетевыми алгоритмами Apple Intelligence.
В состав процессора вошли 6-ядерный вычислительный блок, 7-ядерный видеочип, ставший быстрее на 40%, а также два модуля Neural Engine суммарной мощностью 32 ядра для двукратного ускорения работы нейросетей. Чтобы удерживать пиковую мощность без перегрева, Apple установила новую испарительную камеру, площадь которой выросла втрое.
Флагманы сохранили диагонали экранов - 6,3 и 6,9 дюйма. При этом вырез Dynamic Island стал компактнее и теперь может одновременно отображать до трех активных виджетов и фоновых процессов.
При этом главным новшеством камеры стала система переменной диафрагмы основного 48-мегапиксельного датчика, позволяющая адаптировать съемку под условия освещения, захватывать на 50% больше света в темноте и гибко настраивать глубину резкости.
Время работы нового iPhone 18 Pro составляет до 24 часов от одного заряда, а версии Pro Max - до 30 часов. Новые смартфоны также получили ускоренную проводную зарядку, позволяющую восполнить 50% батареи примерно за 15 минут.
Новинки получили обновленный дизайн из цветного алюминия и идеально сочетающегося по тону заднего стекла в четырех цветах: глубоком черном, утонченном серебристом, Glacier ("Ледник") и Burgundy ("Бургунди").
Прием предзаказов стартует в субботу, 12 сентября, а официальные продажи начнутся 18 сентября. Базовые цены на оба устройства выросли на 100 долларов и составили 1199 долларов за iPhone 18 Pro и 1299 долларов за iPhone 18 Pro Max в версиях на 256 Гб.
 
ТехнологииApple
 
 
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