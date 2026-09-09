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Apple представила первый складной iPhone Duo - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Apple представила первый складной iPhone Duo
Apple представила первый складной iPhone Duo - 09.09.2026, ПРАЙМ
Apple представила первый складной iPhone Duo
Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:24+0300
2026-09-09T21:26+0300
технологии
apple
samsung
huawei
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo.Новинку в складном виде удобно держать одной рукой, она не превышает размеров паспорта, сообщила компания в ходе своей презентации, которую транслировала на сайте. В открытом виде это самый тонкий телефон в линейке компании, сообщили в ходе презентации, с самым большим экраном. Рамка сделана из титана.Презентацию впервые проводил новый генеральный директор Apple Джон Тернус, который 1 сентября сменил Тима Кука.Как сообщила компания, экраны телефона защищает керамическое покрытие. Сканер отпечатка пальца расположен сбоку. Смартфон будет совместим с Apple Pencil.Стоимость новинки в США составляет 2 тысячи долларов.Первое поколение iPhone вышло в 2007 году. В конце 2018 года вышел первый складной смартфон с гибким экраном Royole FlexPai, в 2019 появились аппараты производства компаний Samsung, Huawei и Motorola. По слухам, Apple отказывалась от этой технологии из-за дороговизны и не желая жертвовать качеством съемки и емкостью батареи, официальных комментариев компания не давала. Современные складные смартфоны у конкурентов Apple стоят от 800 до нескольких тысяч долларов.
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40
технологии, apple, samsung, huawei
Технологии, Apple, Samsung, Huawei
21:24 09.09.2026 (обновлено: 21:26 09.09.2026)
 
Apple представила первый складной iPhone Duo

Компания Apple представила первый складной смартфон iPhone Duo

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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo.
Новинку в складном виде удобно держать одной рукой, она не превышает размеров паспорта, сообщила компания в ходе своей презентации, которую транслировала на сайте. В открытом виде это самый тонкий телефон в линейке компании, сообщили в ходе презентации, с самым большим экраном. Рамка сделана из титана.
Презентацию впервые проводил новый генеральный директор Apple Джон Тернус, который 1 сентября сменил Тима Кука.
Как сообщила компания, экраны телефона защищает керамическое покрытие. Сканер отпечатка пальца расположен сбоку. Смартфон будет совместим с Apple Pencil.
Стоимость новинки в США составляет 2 тысячи долларов.
Первое поколение iPhone вышло в 2007 году. В конце 2018 года вышел первый складной смартфон с гибким экраном Royole FlexPai, в 2019 появились аппараты производства компаний Samsung, Huawei и Motorola. По слухам, Apple отказывалась от этой технологии из-за дороговизны и не желая жертвовать качеством съемки и емкостью батареи, официальных комментариев компания не давала. Современные складные смартфоны у конкурентов Apple стоят от 800 до нескольких тысяч долларов.
 
ТехнологииAppleSamsungHuawei
 
 
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