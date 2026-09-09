https://1prime.ru/20260909/apple-873165730.html

Apple представила первый складной iPhone Duo

Apple представила первый складной iPhone Duo - 09.09.2026, ПРАЙМ

Apple представила первый складной iPhone Duo

Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T21:24+0300

2026-09-09T21:24+0300

2026-09-09T21:26+0300

технологии

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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Компания Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo.Новинку в складном виде удобно держать одной рукой, она не превышает размеров паспорта, сообщила компания в ходе своей презентации, которую транслировала на сайте. В открытом виде это самый тонкий телефон в линейке компании, сообщили в ходе презентации, с самым большим экраном. Рамка сделана из титана.Презентацию впервые проводил новый генеральный директор Apple Джон Тернус, который 1 сентября сменил Тима Кука.Как сообщила компания, экраны телефона защищает керамическое покрытие. Сканер отпечатка пальца расположен сбоку. Смартфон будет совместим с Apple Pencil.Стоимость новинки в США составляет 2 тысячи долларов.Первое поколение iPhone вышло в 2007 году. В конце 2018 года вышел первый складной смартфон с гибким экраном Royole FlexPai, в 2019 появились аппараты производства компаний Samsung, Huawei и Motorola. По слухам, Apple отказывалась от этой технологии из-за дороговизны и не желая жертвовать качеством съемки и емкостью батареи, официальных комментариев компания не давала. Современные складные смартфоны у конкурентов Apple стоят от 800 до нескольких тысяч долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, apple, samsung, huawei