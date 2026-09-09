https://1prime.ru/20260909/apple-873166027.html

Apple представила новую модель наушников AirPods

Apple представила новую модель наушников AirPods - 09.09.2026, ПРАЙМ

Apple представила новую модель наушников AirPods

Apple представила AirPods 5 - новую версию беспроводных наушников с функцией шумоподавления, следует из пресс-релиза компании. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T21:33+0300

2026-09-09T21:33+0300

2026-09-09T21:39+0300

технологии

apple

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Apple представила AirPods 5 - новую версию беспроводных наушников с функцией шумоподавления, следует из пресс-релиза компании. "Apple сегодня представила AirPods 5 - наушники с лучшей в отрасли системой активного шумоподавления в конструкции с открытым ухом и еще более высоким качеством звука", - говорится в сообщении. Отмечается, что режим шумоподавления новой модели наушников устраняет до 50% больше внешнего шума по сравнению с AirPods 4. Компания также увеличила время автономной работы наушников - теперь в режиме шумоподавления AirPods будут работать до пяти часов, что на час больше предыдущего поколения. AirPods 5 также позволяют через Apple Intelligence пользоваться функциями ИИ-помощника Siri. Так, например, пользователи могут попросить Siri воспроизвести песню, которую им порекомендовал друг в сообщении, или проложить маршрут до ресторана, где забронирован столик. Кроме того, в новых наушниках Apple появился датчик силы нажатия, который позволяет регулировать громкость, проводя пальцем вверх и вниз по ножке AirPods. AirPods 5 доступны в двух версиях - стандартной стоимостью 129 долларов и с беспроводной зарядкой стоимостью 149 долларов. Устройства доступны для предзаказа, в магазины они поступят 18 сентября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, apple