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Apple представила новую модель наушников AirPods - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Apple представила новую модель наушников AirPods
Apple представила новую модель наушников AirPods - 09.09.2026, ПРАЙМ
Apple представила новую модель наушников AirPods
Apple представила AirPods 5 - новую версию беспроводных наушников с функцией шумоподавления, следует из пресс-релиза компании. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:33+0300
2026-09-09T21:39+0300
технологии
apple
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Apple представила AirPods 5 - новую версию беспроводных наушников с функцией шумоподавления, следует из пресс-релиза компании. "Apple сегодня представила AirPods 5 - наушники с лучшей в отрасли системой активного шумоподавления в конструкции с открытым ухом и еще более высоким качеством звука", - говорится в сообщении. Отмечается, что режим шумоподавления новой модели наушников устраняет до 50% больше внешнего шума по сравнению с AirPods 4. Компания также увеличила время автономной работы наушников - теперь в режиме шумоподавления AirPods будут работать до пяти часов, что на час больше предыдущего поколения. AirPods 5 также позволяют через Apple Intelligence пользоваться функциями ИИ-помощника Siri. Так, например, пользователи могут попросить Siri воспроизвести песню, которую им порекомендовал друг в сообщении, или проложить маршрут до ресторана, где забронирован столик. Кроме того, в новых наушниках Apple появился датчик силы нажатия, который позволяет регулировать громкость, проводя пальцем вверх и вниз по ножке AirPods. AirPods 5 доступны в двух версиях - стандартной стоимостью 129 долларов и с беспроводной зарядкой стоимостью 149 долларов. Устройства доступны для предзаказа, в магазины они поступят 18 сентября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
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40
192
40
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4.7
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192
40
технологии, apple
Технологии, Apple
21:33 09.09.2026 (обновлено: 21:39 09.09.2026)
 
Apple представила новую модель наушников AirPods

Apple представила новую версию беспроводных наушников AirPods 5 с функцией шумоподавления

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Apple представила AirPods 5 - новую версию беспроводных наушников с функцией шумоподавления, следует из пресс-релиза компании.
"Apple сегодня представила AirPods 5 - наушники с лучшей в отрасли системой активного шумоподавления в конструкции с открытым ухом и еще более высоким качеством звука", - говорится в сообщении.
Отмечается, что режим шумоподавления новой модели наушников устраняет до 50% больше внешнего шума по сравнению с AirPods 4. Компания также увеличила время автономной работы наушников - теперь в режиме шумоподавления AirPods будут работать до пяти часов, что на час больше предыдущего поколения.
AirPods 5 также позволяют через Apple Intelligence пользоваться функциями ИИ-помощника Siri. Так, например, пользователи могут попросить Siri воспроизвести песню, которую им порекомендовал друг в сообщении, или проложить маршрут до ресторана, где забронирован столик.
Кроме того, в новых наушниках Apple появился датчик силы нажатия, который позволяет регулировать громкость, проводя пальцем вверх и вниз по ножке AirPods.
AirPods 5 доступны в двух версиях - стандартной стоимостью 129 долларов и с беспроводной зарядкой стоимостью 149 долларов. Устройства доступны для предзаказа, в магазины они поступят 18 сентября.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
 
ТехнологииApple
 
 
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