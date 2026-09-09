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Apple представила новые модели "умных" часов - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Apple представила новые модели "умных" часов
Apple представила новые модели "умных" часов - 09.09.2026, ПРАЙМ
Apple представила новые модели "умных" часов
Apple в рамках презентации представила новые модели "умных" часов Apple Watch, следует из пресс-релиза компании. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T22:12+0300
2026-09-09T22:12+0300
технологии
apple
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Apple в рамках презентации представила новые модели "умных" часов Apple Watch, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня компания Apple представила Apple Watch Series 12, оснащенные передовыми датчиками здоровья и совершенно новым чипом Apple Silicon", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый чип S11 обеспечивает более высокую частоту измерения сердечных сокращений и точность измерения шагов, поддерживает новые функции Audio Intelligence, открытие голосового помощника Siri касанием двумя пальцами одной руки, а также быструю зарядку. Apple Watch Series 12 также предлагает более прочное защитное стекло, а также более крупные и энергоэффективные светодиоды на оптическом датчике сердечного ритма. Новая версия операционной системы watchOS 27 поддерживает новый внешний вид Smart Stack, фитнес-помощника Workout Buddy и новое приложение Siri на основе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Компания также представила Apple Watch Ultra 4, которые отличаются усовершенствованными функциями здоровья, фитнеса, а также увеличенным до 45 часов временем автономной работы. Часы могут в 24 раза чаще измерять частоту сердечных сокращений. Обновленное приложение "Здоровье" для iPhone с вкладкой "Долголетие" и функцией "Возраст по здоровью" будет показывать, как показатели соотносятся с возрастом пользователя. Стоимость Apple Watch Series 12 составит 399 долларов, Apple Watch Ultra 4 - 799 долларов. Устройства доступны для предзаказа, в магазины они поступят 18 сентября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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технологии, apple
Технологии, Apple
22:12 09.09.2026
 
Apple представила новые модели "умных" часов

Apple представила новые модели "умных" часов Apple Watch

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Apple в рамках презентации представила новые модели "умных" часов Apple Watch, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня компания Apple представила Apple Watch Series 12, оснащенные передовыми датчиками здоровья и совершенно новым чипом Apple Silicon", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый чип S11 обеспечивает более высокую частоту измерения сердечных сокращений и точность измерения шагов, поддерживает новые функции Audio Intelligence, открытие голосового помощника Siri касанием двумя пальцами одной руки, а также быструю зарядку.
Apple Watch Series 12 также предлагает более прочное защитное стекло, а также более крупные и энергоэффективные светодиоды на оптическом датчике сердечного ритма. Новая версия операционной системы watchOS 27 поддерживает новый внешний вид Smart Stack, фитнес-помощника Workout Buddy и новое приложение Siri на основе искусственного интеллекта Apple Intelligence.
Компания также представила Apple Watch Ultra 4, которые отличаются усовершенствованными функциями здоровья, фитнеса, а также увеличенным до 45 часов временем автономной работы. Часы могут в 24 раза чаще измерять частоту сердечных сокращений. Обновленное приложение "Здоровье" для iPhone с вкладкой "Долголетие" и функцией "Возраст по здоровью" будет показывать, как показатели соотносятся с возрастом пользователя.
Стоимость Apple Watch Series 12 составит 399 долларов, Apple Watch Ultra 4 - 799 долларов. Устройства доступны для предзаказа, в магазины они поступят 18 сентября.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
 
ТехнологииApple
 
 
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