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АСИ и регионы СФО подготовят предложения по улучшению инвестклимата

АСИ и регионы СФО подготовят предложения по улучшению инвестклимата - 09.09.2026, ПРАЙМ

АСИ и регионы СФО подготовят предложения по улучшению инвестклимата

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с регионами Сибирского федерального округа (СФО) проведут окружную стратегическую сессию осенью в... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:13+0300

2026-09-09T19:13+0300

2026-09-09T19:13+0300

новосибирск

омская область

красноярский край

агентство стратегических инициатив

аси

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с регионами Сибирского федерального округа (СФО) проведут окружную стратегическую сессию осенью в Новосибирске, которая будет посвящена предложениям по улучшению инвестиционного климата, сообщила пресс-служба АСИ. "Регионы Сибирского федерального округа подготовят меры по улучшению инвестиционного климата и достижению КПЭ Национальной модели целевых условий ведения бизнеса на 2027 и 2030 годы. Этой работе посвятят окружную стратегическую сессию, которая пройдет в середине осени в Новосибирске. Подготовку к ней обсудили на совещании Агентства стратегических инициатив (АСИ) с представителями всех регионов СФО и аппарата полномочного представителя президента России в округе", - говорится на сайте АСИ. По данным Агентства, в 2026 году четыре региона СФО улучшили результаты в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата: Омская область вошла в топ-10, Алтайский край впервые поднялся в топ-20. Также положительный результат показали Красноярский край и Республика Хакасия, говорится в сообщении. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

новосибирск

омская область

красноярский край

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новосибирск, омская область, красноярский край, агентство стратегических инициатив, аси