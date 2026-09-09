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АСИ и регионы СФО подготовят предложения по улучшению инвестклимата
АСИ и регионы СФО подготовят предложения по улучшению инвестклимата - 09.09.2026, ПРАЙМ
АСИ и регионы СФО подготовят предложения по улучшению инвестклимата
Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с регионами Сибирского федерального округа (СФО) проведут окружную стратегическую сессию осенью в... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:13+0300
2026-09-09T19:13+0300
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новосибирск
омская область
красноярский край
агентство стратегических инициатив
аси
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с регионами Сибирского федерального округа (СФО) проведут окружную стратегическую сессию осенью в Новосибирске, которая будет посвящена предложениям по улучшению инвестиционного климата, сообщила пресс-служба АСИ.
"Регионы Сибирского федерального округа подготовят меры по улучшению инвестиционного климата и достижению КПЭ Национальной модели целевых условий ведения бизнеса на 2027 и 2030 годы. Этой работе посвятят окружную стратегическую сессию, которая пройдет в середине осени в Новосибирске. Подготовку к ней обсудили на совещании Агентства стратегических инициатив (АСИ) с представителями всех регионов СФО и аппарата полномочного представителя президента России в округе", - говорится на сайте АСИ.
По данным Агентства, в 2026 году четыре региона СФО улучшили результаты в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата: Омская область вошла в топ-10, Алтайский край впервые поднялся в топ-20. Также положительный результат показали Красноярский край и Республика Хакасия, говорится в сообщении.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
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новосибирск, омская область, красноярский край, агентство стратегических инициатив, аси
НОВОСИБИРСК, Омская область, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Агентство стратегических инициатив, АСИ
АСИ и регионы СФО подготовят предложения по улучшению инвестклимата
АСИ и регионы СФО осенью обсудят меры по улучшению инвестиционного климата
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с регионами Сибирского федерального округа (СФО) проведут окружную стратегическую сессию осенью в Новосибирске, которая будет посвящена предложениям по улучшению инвестиционного климата, сообщила пресс-служба АСИ.
"Регионы Сибирского федерального округа подготовят меры по улучшению инвестиционного климата и достижению КПЭ Национальной модели целевых условий ведения бизнеса на 2027 и 2030 годы. Этой работе посвятят окружную стратегическую сессию, которая пройдет в середине осени в Новосибирске. Подготовку к ней обсудили на совещании Агентства стратегических инициатив (АСИ) с представителями всех регионов СФО и аппарата полномочного представителя президента России в округе", - говорится на сайте АСИ.
По данным Агентства, в 2026 году четыре региона СФО улучшили результаты в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата: Омская область вошла в топ-10, Алтайский край впервые поднялся в топ-20. Также положительный результат показали Красноярский край и Республика Хакасия, говорится в сообщении.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.