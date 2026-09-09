https://1prime.ru/20260909/aurek-873141571.html

На Wildberries мошенники предлагают фейковую компенсацию за сгоревший товар

На Wildberries мошенники предлагают фейковую компенсацию за сгоревший товар - 09.09.2026, ПРАЙМ

На Wildberries мошенники предлагают фейковую компенсацию за сгоревший товар

Мошенники предлагают продавцам на Wildberries, чей товар пострадал от атак БПЛА на склады маркетплейса, фейковую компенсацию в обмен на предоплату в виде... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:22+0300

2026-09-09T12:22+0300

2026-09-09T12:22+0300

бизнес

wildberries

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873141571.jpg?1788945724

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мошенники предлагают продавцам на Wildberries, чей товар пострадал от атак БПЛА на склады маркетплейса, фейковую компенсацию в обмен на предоплату в виде процента от стоимости сгоревшего товара, предупредили в Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). "Злоумышленники предлагают "помощь" в получении компенсации за сгоревшие товары: якобы Wildberries вернет среднюю стоимость реализации за вычетом стандартной комиссии (логистика и хранение не учитываются)", - говорится в сообщении. "За услугу берут процент от суммы сгоревшего товара (индивидуально), оплата - либо 100% предоплата (дешевле), либо 50/50 (дороже), а в случае неудачи обещают полный возврат предоплаты за 5-8 рабочих дней", - добавили там. Мошенники обещают, что соглашение будто бы придет в электронном виде с 9 по 16 ноября, а выплаты будут произведены равными долями до конца декабря. При этом никаких юридически проверяемых оснований, документов от Wildberries или понятного механизма, за счет которого эти лица способны обеспечить выплату, не называется. "Мошенники даже неверно описывают порядок расчета компенсации. Утверждается, что из средней стоимости реализации товара достаточно вычесть стандартную комиссию Wildberries. Между тем в оферте WB общая формула значительно сложнее и учитываются не только комиссия, но и НДС, а также наценка продавца", - пояснил сопредседатель АУРЭК по правовым вопросам Алексей Васильев. Отмечается, что попавшие в распоряжение ассоциации переписки уже переданы в службу безопасности маркетплейса для проверки и принятия мер. В Wildberries подтвердили, что никаких дополнительных или секретных каналов компенсации не существует, а распространяемая информация является ложью. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, в августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, wildberries, всу