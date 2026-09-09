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Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом выросли почти в три раза
Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом выросли почти в три раза - 09.09.2026, ПРАЙМ
Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом выросли почти в три раза
Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году выросли почти в три раза, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:56+0300
2026-09-09T19:56+0300
2026-09-09T19:56+0300
бизнес
россия
вьетнам
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то лам
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году выросли почти в три раза, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
"У нас по всем видам транспорта идет очень хорошая динамика. Например, по авиаперелетам это рост практически в три раза по сравнению с прошлым годом", - сказал Никитин журналистам на вопрос о сотрудничестве с Вьетнамом.
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бизнес, россия, вьетнам, владимир путин, то лам
Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам
Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом выросли почти в три раза
Глава Минтранса Никитин: авиаперевозки между Россией и Вьетнамом выросли почти в три раза
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Авиаперевозки между Россией и Вьетнамом в 2026 году выросли почти в три раза, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
"У нас по всем видам транспорта идет очень хорошая динамика. Например, по авиаперелетам это рост практически в три раза по сравнению с прошлым годом", - сказал Никитин журналистам на вопрос о сотрудничестве с Вьетнамом.