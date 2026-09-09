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Российский авторынок поднялся на второе место в рейтинге европейских стран

Российский авторынок поднялся на второе место в рейтинге европейских стран - 09.09.2026, ПРАЙМ

Российский авторынок поднялся на второе место в рейтинге европейских стран

Российский автомобильный рынок в августе 2026 года поднялся с пятого на второе место по объему в рейтинге европейских стран, подсчитали в агентстве "Автостат"... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T10:59+0300

2026-09-09T10:59+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский автомобильный рынок в августе 2026 года поднялся с пятого на второе место по объему в рейтинге европейских стран, подсчитали в агентстве "Автостат" на основе данных консалтинговой компании GlobalData. "Авторынок России в августе 2026 года поднялся сразу на три строчки вверх в европейском первенстве… По объемам авторынка наша страна уступила только Германии", - говорится в сообщении. Так, за последний летний месяц в России было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем год назад. В Германии за тот же период было продано 212 563 новых легковых автомобилей, что на 2,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Третье место в рейтинге заняла Франция с показателем 94,4 тысячи проданных машин (+7,4%). Следом идет Великобритания (94,2 тысячи штук, +13,7%). Пятый результат показала Италия (69,4 тысячи автомобилей, +3,2%), а шестой - Испания (68,5 тысячи экземпляров, +11,8%). Руководитель стратегических проектов "Автостата" Дмитрий Ярыгин отметил, что среди крупнейших европейских авторынков только российский продемонстрировал в августе отрицательную динамику. "Впрочем, это обстоятельство не помешало ему занять второе место в рейтинге, поскольку последний месяц лета в Европе отличается традиционно низкой покупательской активностью, связанной также с сезоном отпусков", - добавил Ярыгин.

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бизнес, россия, германия, франция, великобритания