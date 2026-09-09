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Пользователи Яндекса внесли более 200 миллионов пожертвований

Пользователи Яндекса внесли более 200 миллионов пожертвований - 09.09.2026, ПРАЙМ

Пользователи Яндекса внесли более 200 миллионов пожертвований

Пользователи "Яндекса" направили более 2 миллиардов рублей на благотворительность с 2020 года, сообщили в компании. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:00+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Пользователи "Яндекса" направили более 2 миллиардов рублей на благотворительность с 2020 года, сообщили в компании. "Число пользователей, которые систематически поддерживают благотворительные фонды в сервисах "Яндекса", достигло 2 миллионов. С 2020 года пользователи "Яндекса" сделали более 200 миллионов пожертвований на общую сумму 2,23 миллиарда рублей", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что пользователи подключили округление и добавление - благотворительные механики "Помощи рядом", которые позволяют регулярно жертвовать небольшие суммы на нужды фондов и их подопечных. В региональном разрезе больше всего пользователей, подключивших такие функции, в Москве - 822,8 тысячи человек. В Санкт-Петербурге таких пользователей 428,1 тысячи, в Сочи - 156,7 тысячи, в Казани - 112,2 тысячи, в Краснодаре - 99,1 тысячи человек. В компании добавили, что собранные средства идут на нужды НКО - партнеров "Помощи рядом". Например, фонд оплачивает благотворительным организациям поездки на такси, чтобы их подопечные могли добираться до места учебы, лечения или реабилитации, а специалисты - приезжать на дом к тем, кто испытывает сложности с передвижением. Кроме того, "Помощь рядом" помогает НКО организовывать бесплатную доставку посылок, закупку товаров первой необходимости, продуктов и лекарств. Всего поддержку "Помощи рядом" получают сегодня более 600 благотворительных организаций.

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