Пользователи Яндекса внесли более 200 миллионов пожертвований
С 2020 года клиенты Яндекса направили на благотворительность более 2 миллиардов рублей
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Пользователи "Яндекса" направили более 2 миллиардов рублей на благотворительность с 2020 года, сообщили в компании.
"Число пользователей, которые систематически поддерживают благотворительные фонды в сервисах "Яндекса", достигло 2 миллионов. С 2020 года пользователи "Яндекса" сделали более 200 миллионов пожертвований на общую сумму 2,23 миллиарда рублей", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что пользователи подключили округление и добавление - благотворительные механики "Помощи рядом", которые позволяют регулярно жертвовать небольшие суммы на нужды фондов и их подопечных.
В региональном разрезе больше всего пользователей, подключивших такие функции, в Москве - 822,8 тысячи человек. В Санкт-Петербурге таких пользователей 428,1 тысячи, в Сочи - 156,7 тысячи, в Казани - 112,2 тысячи, в Краснодаре - 99,1 тысячи человек.
В компании добавили, что собранные средства идут на нужды НКО - партнеров "Помощи рядом". Например, фонд оплачивает благотворительным организациям поездки на такси, чтобы их подопечные могли добираться до места учебы, лечения или реабилитации, а специалисты - приезжать на дом к тем, кто испытывает сложности с передвижением.
Кроме того, "Помощь рядом" помогает НКО организовывать бесплатную доставку посылок, закупку товаров первой необходимости, продуктов и лекарств. Всего поддержку "Помощи рядом" получают сегодня более 600 благотворительных организаций.