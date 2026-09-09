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Бразилия увеличила экспорт кормов для животных в Россию в 5,9 раза - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Бразилия увеличила экспорт кормов для животных в Россию в 5,9 раза
Бразилия увеличила экспорт кормов для животных в Россию в 5,9 раза - 09.09.2026, ПРАЙМ
Бразилия увеличила экспорт кормов для животных в Россию в 5,9 раза
Экспорт Бразилией кормов для животных в Россию по итогам восьми месяцев текущего года достиг 13,8 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T18:49+0300
2026-09-09T18:49+0300
россия
мировая экономика
бразилия
чили
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Экспорт Бразилией кормов для животных в Россию по итогам восьми месяцев текущего года достиг 13,8 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,9 раза, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Экспорт за август составил 1,4 миллиона долларов, что в 17,9 раза больше, чем в прошлом августе, но на 42% меньше, чем в июле. Всего за август Бразилия экспортировала кормов для животных на 52,7 миллиона долларов. Больше всего их приобрели Чили (6,8 миллиона долларов), Парагвай (4,97 миллиона), Уругвай (4,7 миллиона), Колумбия (4,5 миллиона) и Аргентина (3,9 миллиона). Россия расположилась на 12-м месте.
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россия, мировая экономика, бразилия, чили, парагвай
РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, ЧИЛИ, ПАРАГВАЙ
18:49 09.09.2026
 
Бразилия увеличила экспорт кормов для животных в Россию в 5,9 раза

Бразилия за восемь месяцев увеличила экспорт кормов для животных в Россию в 5,9 раза

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Экспорт Бразилией кормов для животных в Россию по итогам восьми месяцев текущего года достиг 13,8 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,9 раза, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Экспорт за август составил 1,4 миллиона долларов, что в 17,9 раза больше, чем в прошлом августе, но на 42% меньше, чем в июле.
Всего за август Бразилия экспортировала кормов для животных на 52,7 миллиона долларов.
Больше всего их приобрели Чили (6,8 миллиона долларов), Парагвай (4,97 миллиона), Уругвай (4,7 миллиона), Колумбия (4,5 миллиона) и Аргентина (3,9 миллиона). Россия расположилась на 12-м месте.
 
РОССИЯМировая экономикаБРАЗИЛИЯЧИЛИПАРАГВАЙ
 
 
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