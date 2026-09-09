https://1prime.ru/20260909/brazilija-873158271.html

Бразилия увеличила экспорт кормов для животных в Россию в 5,9 раза

Бразилия увеличила экспорт кормов для животных в Россию в 5,9 раза - 09.09.2026, ПРАЙМ

Бразилия увеличила экспорт кормов для животных в Россию в 5,9 раза

Экспорт Бразилией кормов для животных в Россию по итогам восьми месяцев текущего года достиг 13,8 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T18:49+0300

2026-09-09T18:49+0300

2026-09-09T18:49+0300

россия

мировая экономика

бразилия

чили

парагвай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873158271.jpg?1788968974

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Экспорт Бразилией кормов для животных в Россию по итогам восьми месяцев текущего года достиг 13,8 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,9 раза, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Экспорт за август составил 1,4 миллиона долларов, что в 17,9 раза больше, чем в прошлом августе, но на 42% меньше, чем в июле. Всего за август Бразилия экспортировала кормов для животных на 52,7 миллиона долларов. Больше всего их приобрели Чили (6,8 миллиона долларов), Парагвай (4,97 миллиона), Уругвай (4,7 миллиона), Колумбия (4,5 миллиона) и Аргентина (3,9 миллиона). Россия расположилась на 12-м месте.

бразилия

чили

парагвай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, бразилия, чили, парагвай