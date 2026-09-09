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Россия впервые импортировала из Бразилии крепкий алкоголь

Россия впервые импортировала из Бразилии крепкий алкоголь - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия впервые импортировала из Бразилии крепкий алкоголь

Бразилия в августе этого года впервые осуществила в Россию значимую поставку крепкого алкоголя - почти сразу на один миллион долларов, до этого были... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T20:17+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Бразилия в августе этого года впервые осуществила в Россию значимую поставку крепкого алкоголя - почти сразу на один миллион долларов, до этого были незначительные объемы, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, в августе Бразилия экспортировала в Россию крепкого алкоголя на 979,7 тысячи долларов. Это была первая значимая поставка за все время торговли двух стран. До этого были редкие незначительные поставки объемом в несколько сотен или несколько тысяч долларов. По итогам месяца Россия среди покупателей прочего крепкого алкоголя в Бразилии заняла первое место. В пятерку также вошли США (377,2 тысячи долларов), Парагвай (256,4 тысячи), Аргентина (222,5 тысячи) и Венесуэла (183,5 тысячи).

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бизнес, мировая экономика, бразилия, сша, парагвай