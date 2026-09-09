https://1prime.ru/20260909/brazilija-873163762.html
Россия впервые импортировала из Бразилии крепкий алкоголь
Россия впервые импортировала из Бразилии крепкий алкоголь - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия впервые импортировала из Бразилии крепкий алкоголь
Бразилия в августе этого года впервые осуществила в Россию значимую поставку крепкого алкоголя - почти сразу на один миллион долларов, до этого были... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:17+0300
2026-09-09T20:17+0300
2026-09-09T20:19+0300
бизнес
мировая экономика
бразилия
сша
парагвай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873163762.jpg?1788974364
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Бразилия в августе этого года впервые осуществила в Россию значимую поставку крепкого алкоголя - почти сразу на один миллион долларов, до этого были незначительные объемы, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, в августе Бразилия экспортировала в Россию крепкого алкоголя на 979,7 тысячи долларов. Это была первая значимая поставка за все время торговли двух стран. До этого были редкие незначительные поставки объемом в несколько сотен или несколько тысяч долларов. По итогам месяца Россия среди покупателей прочего крепкого алкоголя в Бразилии заняла первое место. В пятерку также вошли США (377,2 тысячи долларов), Парагвай (256,4 тысячи), Аргентина (222,5 тысячи) и Венесуэла (183,5 тысячи).
бразилия
сша
парагвай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, бразилия, сша, парагвай
Бизнес, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, США, ПАРАГВАЙ
Россия впервые импортировала из Бразилии крепкий алкоголь
Бразилия в августе впервые экспортировала в Россию крепкий алкоголь на миллион долларов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Бразилия в августе этого года впервые осуществила в Россию значимую поставку крепкого алкоголя - почти сразу на один миллион долларов, до этого были незначительные объемы, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Так, в августе Бразилия экспортировала в Россию крепкого алкоголя на 979,7 тысячи долларов. Это была первая значимая поставка за все время торговли двух стран.
До этого были редкие незначительные поставки объемом в несколько сотен или несколько тысяч долларов.
По итогам месяца Россия среди покупателей прочего крепкого алкоголя в Бразилии заняла первое место. В пятерку также вошли США (377,2 тысячи долларов), Парагвай (256,4 тысячи), Аргентина (222,5 тысячи) и Венесуэла (183,5 тысячи).