https://1prime.ru/20260909/briks-873143466.html

Сближение Путина, Трампа и Си бросает тень на БРИКС

Сближение Путина, Трампа и Си бросает тень на БРИКС - 09.09.2026, ПРАЙМ

Сближение Путина, Трампа и Си бросает тень на БРИКС

Когда на этой неделе лидеры стран БРИКС соберутся в Дели, основное внимание будет приковано не к итоговой декларации, которая традиционно содержит множество... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:12+0300

2026-09-09T13:12+0300

2026-09-09T13:12+0300

мировая экономика

общество

китай

сша

индия

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

атэс

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84069/35/840693562_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46ee6ecd8815fa38fc53bb0dde4ca129.jpg

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Когда на этой неделе лидеры стран БРИКС соберутся в Дели, основное внимание будет приковано не к итоговой декларации, которая традиционно содержит множество пунктов, а к присутствию ключевых фигур: президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, пишет ИноСМИ со ссылкой на Indian Express. Индийские СМИ сосредоточатся на двусторонних встречах премьер-министра Нарендры Моди, особенно на его потенциальной встрече с Си Цзиньпином, который прибудет в Индию впервые с 2019 года. Лидеры двух стран намерены стабилизировать ситуацию на границах и начать перезагрузку экономических отношений.Однако, пока БРИКС развивается медленно и сталкивается с внутренними противоречиями, окружающий мир меняется стремительно. Россия и Китай, ключевые движущие силы блока, параллельно изучают возможность как отдельных, так и совместных договоренностей с США. БРИКС, возможно, и считается "богом мелочей", но проблемы с комплексными вопросами становятся все сложнее. Расширение альянса привело к снижению уровня сплоченности. Война с Ираном расколола Тегерал и Абу-Даби — оба теперь члены БРИКС. Иран требует осудить военные действия США и Израиля, тогда как ОАЭ, пострадавшие от иранских ударов и сбоев в судоходстве через Ормузский пролив, настаивают на защите гражданской инфраструктуры и свободе судоходства. Эти разногласия уже помешали министрам иностранных дел стран БРИКС принять консенсусное совместное заявление в Дели в мае.Тем временем взаимодействие между Россией, США и Китаем вступает в новую фазу. Президент США Дональд Трамп давно считает, что хорошие личные отношения с Путиным и Си могут снизить глобальную стратегическую напряженность и привести к заключению обширных политических и экономических соглашений. Однако этот подход неоднократно встречал сопротивление со стороны американского внешнеполитического истеблишмента, Конгресса и союзников США. Европейцы опасаются, что сближение с Москвой может произойти за их счет. Азиатские союзники боятся, что сделка с Пекином может ослабить приверженность Вашингтона региональной безопасности. Трамп пока не преобразовал ни одни из этих отношений, но его предпочтение дипломатии, ориентированной на лидеров, оставляет возможность для сдвигов.У Путина есть причины стремиться к подобным соглашениям. Четыре с половиной года боевых действий не принесли окончательной победы. Недавние визиты американских посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев в рамках "челночной дипломатии" вновь открыли дипломатический канал, но пока неясно, удается ли урегулировать фундаментальные разногласия между Россией и Украиной. Москва и Киев хотя и поддерживают новую мирную инициативу Трампа, одновременно готовятся к эскалации конфликта.Си, в свою очередь, ведет переговоры с Белым домом с других позиций. Его дипломатическое турне — от саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке через Каир и Дели и далее в Вашингтон в конце этого месяца — поможет представить Китай одновременно как лидера Глобального Юга и равноправного поборника международного порядка. На уже втором в этом году саммите Трамп и Си могут сделать акцент на продлении перемирия в торговой войне, дополнительных закупках Китая у США и переговорах об ограничениях в сфере технологий. Однако их разногласия остаются структурными. Вашингтон обвиняет Китай в использовании субсидированного экспорта и избыточных промышленных мощностей. Пекин использует в качестве рычага влияния редкоземельные элементы, доступ к рынкам и свой контроль над важными цепочками поставок. Си продолжит оказывать давление на Трампа с целью сокращения поддержки Тайваня со стороны Америки. Трамп может поддаться искушению рассматривать вопросы безопасности в Азии как часть более широкой сделки с Си.В Кремле подтвердили, что Путин и Си обсуждали возможную трехстороннюю встречу с Трампом на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре. Идея G3 — группы трех держав — может показаться диковинной, но Трамп проявил к ней интерес и изучал возможность такой встречи прошлым летом, во время празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Такой саммит мог бы ознаменовать начало трехстороннего глобального лидерства — своего рода преемника Ялтинской системы, порождавшей Совет Безопасности ООН и союз пяти держав.Для индийского стратегического сообщества, которое вскакивает при одной только мысли о G2, идея G3 вызовет еще большее беспокойство. Несмотря на продвижение БРИКС и прославление многополярности в партнерстве с Москвой и Пекином, Дели может оказаться за пределами нового трехстороннего стола переговоров. У Индии есть три ответа на потенциальный мир под руководством G3. Первый — это внутренние реформы и ускоренное экономическое развитие. Второй — Дели следует перестать путать многополярность с антиамериканской блоковой политикой. Россия и Китай используют БРИКС для расширения своих дипломатических возможностей, но сохраняют при этом свободу вести переговоры с Вашингтоном. Индия должна подходить к формирующемуся мировому порядку с таким же реализмом. Третий ответ: Индия должна активизировать двустороннее и минилатеральное сотрудничество с англоязычным миром, Бразилией, Европой, Японией, Кореей и другими средними державами, которые не испытывают энтузиазма по поводу G3. По мере продолжения работы Дели в рамках БРИКС его место в меняющейся глобальной архитектуре будет зависеть от того, насколько быстро страна укрепит национальную мощь и насколько глубоко удастся развить партнерские отношения за пределами этой группы государств.

китай

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , китай, сша, индия, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, атэс, оон