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Силуанов рассказал, когда правительство рассмотрит проект бюджета
Силуанов рассказал, когда правительство рассмотрит проект бюджета - 09.09.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, когда правительство рассмотрит проект бюджета
Правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на 2027-2029 годы в последней декаде сентября, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:09+0300
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экономика
россия
антон силуанов
бюджет
правительство рф
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на 2027-2029 годы в последней декаде сентября, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы рассмотрим в последней декаде сентября", - ответил министр на соответствующий вопрос.
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россия, антон силуанов, бюджет, правительство рф
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов, бюджет, Правительство РФ
Силуанов рассказал, когда правительство рассмотрит проект бюджета
Силуанов: кабмин рассмотрит проект бюджета на 2027-2029 годы в последней декаде сентября