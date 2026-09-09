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Грузопоток в Нидерланды из Германии упал на 40% из-за обмеления Рейна

Грузопоток в Нидерланды из Германии упал на 40% из-за обмеления Рейна - 09.09.2026, ПРАЙМ

Грузопоток в Нидерланды из Германии упал на 40% из-за обмеления Рейна

Объем грузовых перевозок по внутренним водам Нидерландов снизился на 18,8% из-за исторически низкого уровня воды в Рейне, а грузопоток из ФРГ в королевство упал | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:18+0300

2026-09-09T14:18+0300

2026-09-09T14:18+0300

бизнес

мировая экономика

германия

нидерланды

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок по внутренним водам Нидерландов снизился на 18,8% из-за исторически низкого уровня воды в Рейне, а грузопоток из ФРГ в королевство упал почти на 40%, свидетельствуют данные Центрального бюро статистики (CBS). "Из-за низкого уровня воды суда во внутренних водах в августе 2026 года перевезли на 18,8% меньше грузов, чем годом ранее", - говорится в отчете бюро. Объем грузоперевозок по рекам в 21,8 миллиона тонн стал самым низким для августа за последние пятнадцать лет. В ведомстве указали на снижение объемов грузов, отправляемых и получаемых из-за рубежа, в первую очередь из Германии. "Транспорт по внутренним водным путям сократился почти во все страны. Наибольшее снижение зафиксировано в перевозках с Германией, одним из важнейших торговых партнеров: в Германию было отправлено на 2 миллиона тонн (на 39,7%) меньше груза, а в Нидерланды оттуда поступило на 1 миллион тонн (на 49,5%) меньше", - уточнили в Центральном бюро статистики. Как отмечается, большая часть этих перевозок осуществляется по Рейну, где уровень воды в Лобите этим летом был ниже, чем когда-либо ранее. Режим фактического дефицита воды действовал в Нидерландах с 16 июля по 3 сентября. В августе уровень реки Рейн на востоке Нидерландов у пограничного пункта Лобит, через который в страну поступает вода из Германии, из-за засухи и жары обновил рекордный минимум, установленный в 1947 году.

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бизнес, мировая экономика, германия, нидерланды