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В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 09.09.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T08:58+0300
2026-09-09T08:58+0300
2026-09-09T08:58+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, росавиация
В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.