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В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 09.09.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T08:58+0300

2026-09-09T08:58+0300

2026-09-09T08:58+0300

бизнес

росавиация

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация. "Аэропорт Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, росавиация