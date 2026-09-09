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Чернышенко рассказал о строительстве первой АЭС во Вьетнаме
Чернышенко рассказал о строительстве первой АЭС во Вьетнаме - 09.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о строительстве первой АЭС во Вьетнаме
Строительство первой атомной электростанции во Вьетнаме станет мощным импульсом для развития сотрудничества республики и России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:59+0300
2026-09-09T11:59+0300
2026-09-09T11:59+0300
россия
вьетнам
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Строительство первой атомной электростанции во Вьетнаме станет мощным импульсом для развития сотрудничества республики и России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом марте было подписано межправительственное соглашение о строительстве первой атомной электростанции во Вьетнаме. Ее создание станет мощным импульсом для развития сотрудничества в смежных областях, высоких технологий, а также фундаментальных и прикладных научных исследований", - сказал Чернышенко на Российско-Вьетнамском научно-технологическом форуме.
Он отметил, что Россия видит большой потенциал для сотрудничества в сфере высоких технологий. В рамках форума будет дан старт новому конкурсу Российского научного фонда и Национального фонда развития науки и технологий Вьетнама.
Ранее Чернышенко сообщил, что более 500 соглашений подписано между научными и образовательными организациями России и Вьетнама в рамках реализации плана по развитию сотрудничества до 2030 года.
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россия, вьетнам, дмитрий чернышенко
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о строительстве первой АЭС во Вьетнаме
Чернышенко: строительство АЭС во Вьетнаме станет мощным импульсом для сотрудничества
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Строительство первой атомной электростанции во Вьетнаме станет мощным импульсом для развития сотрудничества республики и России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом марте было подписано межправительственное соглашение о строительстве первой атомной электростанции во Вьетнаме. Ее создание станет мощным импульсом для развития сотрудничества в смежных областях, высоких технологий, а также фундаментальных и прикладных научных исследований", - сказал Чернышенко на Российско-Вьетнамском научно-технологическом форуме.
Он отметил, что Россия видит большой потенциал для сотрудничества в сфере высоких технологий. В рамках форума будет дан старт новому конкурсу Российского научного фонда и Национального фонда развития науки и технологий Вьетнама.
Ранее Чернышенко сообщил, что более 500 соглашений подписано между научными и образовательными организациями России и Вьетнама в рамках реализации плана по развитию сотрудничества до 2030 года.