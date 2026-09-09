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Чернышенко рассказал о строительстве первой АЭС во Вьетнаме

Чернышенко рассказал о строительстве первой АЭС во Вьетнаме - 09.09.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о строительстве первой АЭС во Вьетнаме

Строительство первой атомной электростанции во Вьетнаме станет мощным импульсом для развития сотрудничества республики и России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:59+0300

2026-09-09T11:59+0300

2026-09-09T11:59+0300

россия

вьетнам

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Строительство первой атомной электростанции во Вьетнаме станет мощным импульсом для развития сотрудничества республики и России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В этом марте было подписано межправительственное соглашение о строительстве первой атомной электростанции во Вьетнаме. Ее создание станет мощным импульсом для развития сотрудничества в смежных областях, высоких технологий, а также фундаментальных и прикладных научных исследований", - сказал Чернышенко на Российско-Вьетнамском научно-технологическом форуме. Он отметил, что Россия видит большой потенциал для сотрудничества в сфере высоких технологий. В рамках форума будет дан старт новому конкурсу Российского научного фонда и Национального фонда развития науки и технологий Вьетнама. Ранее Чернышенко сообщил, что более 500 соглашений подписано между научными и образовательными организациями России и Вьетнама в рамках реализации плана по развитию сотрудничества до 2030 года.

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россия, вьетнам, дмитрий чернышенко