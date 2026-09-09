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Аэропорт Чита в Забайкалье возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Чита в Забайкалье возобновил работу в штатном режиме - 09.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Чита в Забайкалье возобновил работу в штатном режиме
Международный аэропорт Чита (Кадала) в Забайкалье возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений из-за отключения электроэнергии, сообщает... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T02:06+0300
2026-09-09T02:06+0300
2026-09-09T02:06+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Чита (Кадала) в Забайкалье возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений из-за отключения электроэнергии, сообщает минтранс региона.
Во вторник ведомство заявляло, что аэропорт Кадала в Чите временно работает в ограниченном режиме из-за отключения электроэнергии, произошедшего после повреждения кабеля на стройплощадке диспетчерского пункта сторонней организацией, ведутся восстановительные работы. По информации аэропорта, резервные источники питания сработали в автоматическом режиме, электроснабжение основных объектов обеспечивается.
"Аэропорт Кадала (Международный аэропорт Чита (Кадала) - ред.) работает в штатном режиме, ограничения сняты. Специалисты завершили восстановительны работы", - говорится в сообщении.
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бизнес, чита, забайкалье
Аэропорт Чита в Забайкалье возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Чита в Забайкалье возобновил работу после временных ограничений
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Чита (Кадала) в Забайкалье возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений из-за отключения электроэнергии, сообщает минтранс региона.
Во вторник ведомство заявляло, что аэропорт Кадала в Чите временно работает в ограниченном режиме из-за отключения электроэнергии, произошедшего после повреждения кабеля на стройплощадке диспетчерского пункта сторонней организацией, ведутся восстановительные работы. По информации аэропорта, резервные источники питания сработали в автоматическом режиме, электроснабжение основных объектов обеспечивается.
"Аэропорт Кадала (Международный аэропорт Чита (Кадала) - ред.) работает в штатном режиме, ограничения сняты. Специалисты завершили восстановительны работы", - говорится в сообщении.