https://1prime.ru/20260909/chita-873130618.html

Аэропорт Чита в Забайкалье возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Чита в Забайкалье возобновил работу в штатном режиме - 09.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Чита в Забайкалье возобновил работу в штатном режиме

Международный аэропорт Чита (Кадала) в Забайкалье возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений из-за отключения электроэнергии, сообщает... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T02:06+0300

2026-09-09T02:06+0300

2026-09-09T02:06+0300

бизнес

чита

забайкалье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873130618.jpg?1788908760

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Чита (Кадала) в Забайкалье возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений из-за отключения электроэнергии, сообщает минтранс региона. Во вторник ведомство заявляло, что аэропорт Кадала в Чите временно работает в ограниченном режиме из-за отключения электроэнергии, произошедшего после повреждения кабеля на стройплощадке диспетчерского пункта сторонней организацией, ведутся восстановительные работы. По информации аэропорта, резервные источники питания сработали в автоматическом режиме, электроснабжение основных объектов обеспечивается. "Аэропорт Кадала (Международный аэропорт Чита (Кадала) - ред.) работает в штатном режиме, ограничения сняты. Специалисты завершили восстановительны работы", - говорится в сообщении.

чита

забайкалье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, чита, забайкалье