https://1prime.ru/20260909/chrysler-873137638.html
Chrysler отзывает почти 202 тысячи автомобилей в США
Chrysler отзывает почти 202 тысячи автомобилей в США - 09.09.2026, ПРАЙМ
Chrysler отзывает почти 202 тысячи автомобилей в США
Североамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает почти 202 тысячи автомобилей в США из-за программных сбоев системы контроля... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T11:20+0300
2026-09-09T11:20+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает почти 202 тысячи автомобилей в США из-за программных сбоев системы контроля давления в шинах, следует из сообщений Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Chrysler (FCA US, LLC) отзывает некоторые автомобили моделей Jeep Wagoneer 2024-2025 годов выпуска, Jeep Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee L, Jeep Grand Cherokee 4XE, Jeep Grand Wagoneer, Jeep Wagoneer L 2025 года выпуска, Jeep Grand Wagoneer L 2025-2026 годов выпуска, Jeep Cherokee 2026 года выпуска и Jeep Grand Wagoneer L PHEV", - говорится в документе.
"Из-за программного сбоя система контроля давления в шинах может не обнаружить низкое давление и/или не включить предусмотренный для таких случаев предупреждающий индикатор системы контроля давления в шинах", - добавляется там.
Всего компания отзывает 201 976 машин, указано в материалах.
Неработающий индикатор системы контроля давления в шинах (TPMS), не оповещающий водителя о низком давлении в шинах, увеличивает риск аварии, следует из релиза NHTSA.
Для решения проблемы дилеры бесплатно обновят программное обеспечение радиочастотного блока. Письма с уведомлением владельцев, как ожидается, будут направляться с 29 сентября, говорится в сообщении.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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бизнес, сша, stellantis, citroen, fiat
Бизнес, США, Stellantis, Citroen, Fiat
Chrysler отзывает почти 202 тысячи автомобилей в США
Chrysler отзывает почти 202 тысячи автомобилей в США из-за сбоев системы контроля давления
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает почти 202 тысячи автомобилей в США из-за программных сбоев системы контроля давления в шинах, следует из сообщений Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Chrysler (FCA US, LLC) отзывает некоторые автомобили моделей Jeep Wagoneer 2024-2025 годов выпуска, Jeep Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee L, Jeep Grand Cherokee 4XE, Jeep Grand Wagoneer, Jeep Wagoneer L 2025 года выпуска, Jeep Grand Wagoneer L 2025-2026 годов выпуска, Jeep Cherokee 2026 года выпуска и Jeep Grand Wagoneer L PHEV", - говорится в документе.
"Из-за программного сбоя система контроля давления в шинах может не обнаружить низкое давление и/или не включить предусмотренный для таких случаев предупреждающий индикатор системы контроля давления в шинах", - добавляется там.
Всего компания отзывает 201 976 машин, указано в материалах.
Неработающий индикатор системы контроля давления в шинах (TPMS), не оповещающий водителя о низком давлении в шинах, увеличивает риск аварии, следует из релиза NHTSA.
Для решения проблемы дилеры бесплатно обновят программное обеспечение радиочастотного блока. Письма с уведомлением владельцев, как ожидается, будут направляться с 29 сентября, говорится в сообщении.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.