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Диетолог рассказал о пользе заморозки овощей и фруктов

Диетолог рассказал о пользе заморозки овощей и фруктов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Диетолог рассказал о пользе заморозки овощей и фруктов

Заморозка - это неплохой способ сохранить минералы, клетчатку и антиоксиданты в овощах и фруктах, рассказал диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T09:07+0300

2026-09-09T09:07+0300

2026-09-09T09:07+0300

общество

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Заморозка - это неплохой способ сохранить минералы, клетчатку и антиоксиданты в овощах и фруктах, рассказал диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков. "Это неплохой способ сохранения большей части пользы продукта в первозданном виде. Естественно, там остаются минералы, клетчатка, какой-то процент антиоксидантов", - сказал Поляков в беседе с aif.ru. По словам диетолога, в большинстве случаев производители используют шоковую заморозку, которая позволяет сохранить максимум ценных веществ. Особую ценность, отметил он, заморозка приобретает в межсезонье, когда в магазинах много привозных плодов, качество которых оставляет желать лучшего. "Когда не сезон овощей и фруктов, ягод, это может быть очень хорошим подспорьем. Это способ, как можно получать нормальную, полноценную еду и, соответственно, поддерживать свой нутриентный баланс. Они доступны круглый год в отличие от сезонных продуктов", - заключил Поляков.

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