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Диетолог рассказал о пользе заморозки овощей и фруктов
Диетолог рассказал о пользе заморозки овощей и фруктов - 09.09.2026, ПРАЙМ
Диетолог рассказал о пользе заморозки овощей и фруктов
Заморозка - это неплохой способ сохранить минералы, клетчатку и антиоксиданты в овощах и фруктах, рассказал диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T09:07+0300
2026-09-09T09:07+0300
2026-09-09T09:07+0300
общество
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Заморозка - это неплохой способ сохранить минералы, клетчатку и антиоксиданты в овощах и фруктах, рассказал диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков.
"Это неплохой способ сохранения большей части пользы продукта в первозданном виде. Естественно, там остаются минералы, клетчатка, какой-то процент антиоксидантов", - сказал Поляков в беседе с aif.ru.
По словам диетолога, в большинстве случаев производители используют шоковую заморозку, которая позволяет сохранить максимум ценных веществ.
Особую ценность, отметил он, заморозка приобретает в межсезонье, когда в магазинах много привозных плодов, качество которых оставляет желать лучшего.
"Когда не сезон овощей и фруктов, ягод, это может быть очень хорошим подспорьем. Это способ, как можно получать нормальную, полноценную еду и, соответственно, поддерживать свой нутриентный баланс. Они доступны круглый год в отличие от сезонных продуктов", - заключил Поляков.
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общество
Диетолог рассказал о пользе заморозки овощей и фруктов
Диетолог Поляков: заморозка позволяет сохранить минералы, клетчатку и антиоксиданты
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Заморозка - это неплохой способ сохранить минералы, клетчатку и антиоксиданты в овощах и фруктах, рассказал диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков.
"Это неплохой способ сохранения большей части пользы продукта в первозданном виде. Естественно, там остаются минералы, клетчатка, какой-то процент антиоксидантов", - сказал Поляков в беседе с aif.ru.
По словам диетолога, в большинстве случаев производители используют шоковую заморозку, которая позволяет сохранить максимум ценных веществ.
Особую ценность, отметил он, заморозка приобретает в межсезонье, когда в магазинах много привозных плодов, качество которых оставляет желать лучшего.
"Когда не сезон овощей и фруктов, ягод, это может быть очень хорошим подспорьем. Это способ, как можно получать нормальную, полноценную еду и, соответственно, поддерживать свой нутриентный баланс. Они доступны круглый год в отличие от сезонных продуктов", - заключил Поляков.