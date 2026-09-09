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Долина прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей
Долина прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ
Долина прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей
Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей в ее пользу, отметив, что мошенники никогда не смогут... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T23:21+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей в ее пользу, отметив, что мошенники никогда не смогут расплатиться с ней.
Ранее Лефортовский суд Москвы взыскал 114 миллионов 455 тысяч рублей по иску Ларисы Долиной с мошенников, обманувших певицу с квартирой в Хамовниках.
"Они никогда не расплатятся со мной. У меня же все отняли. Все, что я копила за все годы моего гастрольного графика и так далее, у меня же все украли, кроме квартиры, все мои сбережения. Они никогда в жизни не смогут расплатиться даже с моей внучкой", - сказала она журналистам на Дне рождения "Русского радио".
Решением Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за Долиной признано право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда. Как было установлено областным судом, мошенники похитили у певицы более 175 миллионов рублей. Кроме того, они лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов. Следствие оценило общий ущерб в 317 миллионов рублей с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку.
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
Долина прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей
Лариса Долина заявила, что мошенники никогда не смогут расплатиться с ней
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей в ее пользу, отметив, что мошенники никогда не смогут расплатиться с ней.
Ранее Лефортовский суд Москвы взыскал 114 миллионов 455 тысяч рублей по иску Ларисы Долиной с мошенников, обманувших певицу с квартирой в Хамовниках.
"Они никогда не расплатятся со мной. У меня же все отняли. Все, что я копила за все годы моего гастрольного графика и так далее, у меня же все украли, кроме квартиры, все мои сбережения. Они никогда в жизни не смогут расплатиться даже с моей внучкой", - сказала она журналистам на Дне рождения "Русского радио".
Решением Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за Долиной признано право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда. Как было установлено областным судом, мошенники похитили у певицы более 175 миллионов рублей. Кроме того, они лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов. Следствие оценило общий ущерб в 317 миллионов рублей с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку.