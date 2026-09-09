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Долина прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей

Долина прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ

Долина прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей

Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей в ее пользу, отметив, что мошенники никогда не смогут... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T23:21+0300

2026-09-09T23:21+0300

2026-09-09T23:21+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей в ее пользу, отметив, что мошенники никогда не смогут расплатиться с ней. Ранее Лефортовский суд Москвы взыскал 114 миллионов 455 тысяч рублей по иску Ларисы Долиной с мошенников, обманувших певицу с квартирой в Хамовниках. "Они никогда не расплатятся со мной. У меня же все отняли. Все, что я копила за все годы моего гастрольного графика и так далее, у меня же все украли, кроме квартиры, все мои сбережения. Они никогда в жизни не смогут расплатиться даже с моей внучкой", - сказала она журналистам на Дне рождения "Русского радио". Решением Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за Долиной признано право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда. Как было установлено областным судом, мошенники похитили у певицы более 175 миллионов рублей. Кроме того, они лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов. Следствие оценило общий ущерб в 317 миллионов рублей с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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