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Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей составила 21,1% - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей составила 21,1%
Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей составила 21,1% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей составила 21,1%
Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей по итогам первого полугодия составила 21,1%, следует из данных статистики, которые изучило РИА... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T01:17+0300
2026-09-09T01:17+0300
россия
финансы
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей по итогам первого полугодия составила 21,1%, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Так, за последний год показатель вырос на 3,6 процентного пункта. При этом от 100 до 130 тысяч рублей ежемесячные доходы были у 8,4% от общей численности населения России, а свыше 130 тысяч рублей - у 12,7%. Годом ранее показатели составляли 7,4% и 10% соответственно. Россиян, которые получали в месяц от 60 до 100 тысяч рублей, в первом полугодии также стало больше - 23,3% против 22% годом ранее. В то же время доля граждан с более низкими доходами сократилась: тех, у кого они были от 45 до 60 тысяч рублей, стало 14,8% против 14,9% годом ранее, а ниже 45 тысяч рублей - 40,8% против 45,7% годом ранее.
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россия, финансы
РОССИЯ, Финансы
01:17 09.09.2026
 
Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей составила 21,1%

Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей в первом полугодии составила 21,1%

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей по итогам первого полугодия составила 21,1%, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Так, за последний год показатель вырос на 3,6 процентного пункта.
При этом от 100 до 130 тысяч рублей ежемесячные доходы были у 8,4% от общей численности населения России, а свыше 130 тысяч рублей - у 12,7%. Годом ранее показатели составляли 7,4% и 10% соответственно.
Россиян, которые получали в месяц от 60 до 100 тысяч рублей, в первом полугодии также стало больше - 23,3% против 22% годом ранее.
В то же время доля граждан с более низкими доходами сократилась: тех, у кого они были от 45 до 60 тысяч рублей, стало 14,8% против 14,9% годом ранее, а ниже 45 тысяч рублей - 40,8% против 45,7% годом ранее.
 
РОССИЯФинансы
 
 
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