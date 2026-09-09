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Доля "Платформы ОФД" на отраслевом рынке достигла 35%

Доля "Платформы ОФД" на отраслевом рынке достигла 35% - 09.09.2026, ПРАЙМ

Доля "Платформы ОФД" на отраслевом рынке достигла 35%

Доля оператора фискальных данных "Платформа ОФД" на отраслевом рынке за 10 лет работы достигла 35%, рассказал генеральный директор компании Дмитрий Батюшенков в | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:42+0300

2026-09-09T13:42+0300

2026-09-09T13:42+0300

россия

финансы

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Доля оператора фискальных данных "Платформа ОФД" на отраслевом рынке за 10 лет работы достигла 35%, рассказал генеральный директор компании Дмитрий Батюшенков в ходе пресс-конференции. "Доля рынка "Платформы ОФД" на начало сентября 2026 года составляет 35%. Из 3,89 миллиона касс в стране более 1,45 миллиона подключено к компании", - отметил он. Ежедневно компанией обрабатывается 75 миллионов кассовых чеков. Он также отметил, что сейчас компания проводит ребрендинг, предлагая клиентам новые сервисы. "Данные вокруг клиента — чеки, документооборот, взаимодействие с госорганами — основа, из которой собирается понятная управленческая картина и маршруты движения. Для их полноты мы открываем платформу: если полезный сервис есть у другой компании, интегрируем его", - пояснил Батюшенков. Сейчас на рынке операторов фискальных данных (ОФД) в России действует 14 компаний (год назад их было четыре, а в 2022 году - 21 компания).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы