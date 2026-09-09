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Доля "Платформы ОФД" на отраслевом рынке достигла 35% - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Доля "Платформы ОФД" на отраслевом рынке достигла 35%
Доля "Платформы ОФД" на отраслевом рынке достигла 35% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Доля "Платформы ОФД" на отраслевом рынке достигла 35%
Доля оператора фискальных данных "Платформа ОФД" на отраслевом рынке за 10 лет работы достигла 35%, рассказал генеральный директор компании Дмитрий Батюшенков в | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:42+0300
2026-09-09T13:42+0300
россия
финансы
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Доля оператора фискальных данных "Платформа ОФД" на отраслевом рынке за 10 лет работы достигла 35%, рассказал генеральный директор компании Дмитрий Батюшенков в ходе пресс-конференции. "Доля рынка "Платформы ОФД" на начало сентября 2026 года составляет 35%. Из 3,89 миллиона касс в стране более 1,45 миллиона подключено к компании", - отметил он. Ежедневно компанией обрабатывается 75 миллионов кассовых чеков. Он также отметил, что сейчас компания проводит ребрендинг, предлагая клиентам новые сервисы. "Данные вокруг клиента — чеки, документооборот, взаимодействие с госорганами — основа, из которой собирается понятная управленческая картина и маршруты движения. Для их полноты мы открываем платформу: если полезный сервис есть у другой компании, интегрируем его", - пояснил Батюшенков. Сейчас на рынке операторов фискальных данных (ОФД) в России действует 14 компаний (год назад их было четыре, а в 2022 году - 21 компания).
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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40
россия, финансы
РОССИЯ, Финансы
13:42 09.09.2026
 
Доля "Платформы ОФД" на отраслевом рынке достигла 35%

Доля оператора фискальных данных "Платформа ОФД" на отраслевом рынке достигла 35%

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Доля оператора фискальных данных "Платформа ОФД" на отраслевом рынке за 10 лет работы достигла 35%, рассказал генеральный директор компании Дмитрий Батюшенков в ходе пресс-конференции.
"Доля рынка "Платформы ОФД" на начало сентября 2026 года составляет 35%. Из 3,89 миллиона касс в стране более 1,45 миллиона подключено к компании", - отметил он.
Ежедневно компанией обрабатывается 75 миллионов кассовых чеков.
Он также отметил, что сейчас компания проводит ребрендинг, предлагая клиентам новые сервисы.
"Данные вокруг клиента — чеки, документооборот, взаимодействие с госорганами — основа, из которой собирается понятная управленческая картина и маршруты движения. Для их полноты мы открываем платформу: если полезный сервис есть у другой компании, интегрируем его", - пояснил Батюшенков.
Сейчас на рынке операторов фискальных данных (ОФД) в России действует 14 компаний (год назад их было четыре, а в 2022 году - 21 компания).
 
РОССИЯФинансы
 
 
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