https://1prime.ru/20260909/ekspert-873131250.html

Эксперт оценил риски роста мирового рынка зерна из-за ограничений экспорта

Эксперт оценил риски роста мирового рынка зерна из-за ограничений экспорта - 09.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил риски роста мирового рынка зерна из-за ограничений экспорта

Экспортные ограничения и стремление государств резко наращивать запасы зерна на фоне снижения предложения со стороны нескольких крупных производителей могут... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T05:12+0300

2026-09-09T05:12+0300

2026-09-09T05:12+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

европа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873131250.jpg?1788919939

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Экспортные ограничения и стремление государств резко наращивать запасы зерна на фоне снижения предложения со стороны нескольких крупных производителей могут стать крупнейшими рисками для мирового рынка, рассказал РИА Новости профессор Австралийского национального университета, специалист по аграрной экономике Юй Шэн. Ранее Австралийское бюро экономики и наук в области сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES) опубликовало прогноз на 2026–2027 сельскохозяйственный год, в ходе которого ожидается снижение производства пшеницы у большинства крупных экспортеров и риск роста мировых цен. В свою очередь, международный совет по зерну (IGC) в августе снизил прогноз мирового урожая пшеницы на 4 миллиона тонн - до 817 миллионов тонн - на фоне сохраняющейся жары в Европе. "Риск настоящего кризиса продовольственной безопасности станет значительно выше, если правительства ответят на ситуацию ограничением экспорта, агрессивным накоплением запасов или иными мерами, сокращающими объем зерна, доступного на международных рынках", - сказал Шэн. Эксперт пояснил, что при дефиците предложения отдельному государству может казаться выгодным ограничить экспорт для защиты внутреннего рынка, а импортеру - создать дополнительные запасы. Однако если подобные меры одновременно принимают многие страны, они дополнительно сокращают предложение на международном рынке и усиливают конкуренцию за доступное зерно. "То, что начинается как производственный шок, таким образом, может превратиться в торговый и ценовой шок, усиленный мерами властей", - отметил он. По словам Шэна, подобная проблема уже проявлялась во время глобального продовольственного кризиса 2007–2008 годов, когда широкое применение экспортных ограничений сокращало доступное на мировом рынке предложение и способствовало росту цен. "Поэтому, на мой взгляд, лучший ответ на одновременные проблемы с урожаем - это сохранять международные рынки открытыми и прозрачными, избегать панических ограничений экспорта или чрезмерных закупок впрок и использовать адресную финансовую или гуманитарную помощь для защиты наиболее уязвимых потребителей", - заключил он.

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, европа