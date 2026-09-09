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Эксперт рассказал, как ускорить внедрение беспилотников в Арктике

Эксперт рассказал, как ускорить внедрение беспилотников в Арктике - 09.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как ускорить внедрение беспилотников в Арктике

Понятный регламент применения, четкая нормативная база и современный полигон для испытания беспилотных систем в условиях Крайнего Севера могут ускорить... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T05:30+0300

2026-09-09T05:30+0300

2026-09-09T05:30+0300

технологии

россия

арктика

ранхигс

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МУРМАНСК, 9 сен – ПРАЙМ. Понятный регламент применения, четкая нормативная база и современный полигон для испытания беспилотных систем в условиях Крайнего Севера могут ускорить внедрение беспилотных технологий в Арктике, заявил РИА Новости координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. "Сегодня действуют ограничения на полеты беспилотных воздушных судов, связанные в том числе с вопросами безопасности. Поэтому, если регион заинтересован в использовании дронов для геологических, геодезических и других работ, необходимо разработать понятный и по возможности упрощенный региональный регламент их применения, согласованный с действующими федеральными требованиями", - отметил эксперт и указал на то, что без этого даже технологически готовые решения могут столкнуться с серьезными административными ограничениями. Кроме того, по мнению Воротникова, тестировать беспилотники необходимо в условиях Арктики, независимо от того, будут они разрабатываться непосредственно в регионе или поставляться из других регионов и стран. Для этого нужен специализированный испытательный полигон, на котором можно оценивать работу техники при экстремально низких температурах, сильном ветре, сложных погодных условиях и других особенностях Севера. "Беспилотник, рассчитанный на эксплуатацию в умеренном климате, совсем не обязательно будет столь же эффективно работать при температуре минус 50–60 градусов", - пояснил Воротников. Он отметил, что необходимо разработать региональные стандарты испытаний и соответствующий упрощенный экспериментальный режим, создать своего рода регуляторную "песочницу". "Оптимально, если такие стандарты будут утверждаться региональными органами власти по согласованию с федеральными структурами. Тогда разработчики и эксплуатанты получат заранее понятные правила: где, как и при каких условиях можно испытывать беспилотники и какие требования необходимо выполнить для их дальнейшего применения", - подчеркнул эксперт и добавил, что наличие такой нормативной базы позволит не только ускорить внедрение беспилотных технологий в Арктике, но и избежать ситуации, когда технически успешный проект впоследствии невозможно полноценно использовать из-за регуляторных ограничений. По мнению Воротникова, в отдаленном будущем возможности гражданских беспилотников в Арктике безграничны, и то, что сегодня может казаться фантастикой, через 20–30 лет вполне способно превратиться в обычную транспортную практику. "Например, беспилотные конвертопланы или экранопланы, способные использовать для взлета и посадки воду или лед, могут стать одним из способов транспортного сообщения с удаленными территориями Мурманской области и других арктических регионов", - предположил эксперт, отметив, что в перспективе такие аппараты смогут использоваться не только для доставки грузов, но и для пассажирских перевозок, что для северных территорий особенно перспективно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, арктика, ранхигс