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Эксперт оценил вероятность роста цен на небольшие алмазы

Эксперт оценил вероятность роста цен на небольшие алмазы - 09.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность роста цен на небольшие алмазы

Роста цен на небольшие алмазы в мире до конца года возможен при сохранении спада объемов добычи и огранки, достаточно активных праздничных продажах в США, а... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:12+0300

2026-09-09T13:12+0300

2026-09-09T13:12+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роста цен на небольшие алмазы в мире до конца года возможен при сохранении спада объемов добычи и огранки, достаточно активных праздничных продажах в США, а также при частичном возвращении китайских покупателей, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский. Мировые цены на алмазы в августе в основном выросли, при этом цены на камни массой в 1 карат показали рост впервые за 15 месяцев, сообщило ранее в сентябре профильное издание Rapaport. "Базовый сценарий до конца года предполагает рост (стоимости - ред.) небольших камней еще на 2–6% относительно августа. Однокаратные бриллианты могут остаться на нынешнем уровне или прибавить до 3%", - рассказал Вишневский. Эксперт при этом отметил, что даже при таком увеличении стоимости по итогам всего года эта категория, вероятнее всего, останется в минусе на 3–6%. "Этот прогноз сработает, если добывающие и гранильные компании сохранят ограничения, а праздничные продажи в США окажутся достаточно сильными", - подчеркнул Вишневский. По его словам, дополнительную поддержку могут дать Индия и хотя бы частичное возвращение китайских покупателей. "Если производители снова увеличат предложение или американская розница проведет слабый сезон, августовский рост быстро выдохнется", - заключил он. Ранее в пресс-службе алмазодобывающей компании "Алроса" также заявили, что видят вероятное зарождение очередного цикла роста цен на бриллианты и алмазы в мире. Там отметили, что спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами сильно превышает рекордные "допандемийные" уровни благодаря хорошим продажам в США, Индии, странах ЕС, Японии и Гонконге.

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бизнес, мировая экономика, сша, индия, япония, алроса, ес