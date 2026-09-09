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Эксперт оценила ситуацию с лесными пожарами в Турции - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценила ситуацию с лесными пожарами в Турции
Эксперт оценила ситуацию с лесными пожарами в Турции - 09.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила ситуацию с лесными пожарами в Турции
Текущие очаги пожаров в Турции не затрагивают основные туристические зоны и не влияют на отдых большинства российских туристов, рассказала РИА Новости эксперт... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:06+0300
2026-09-09T17:06+0300
туризм
бизнес
россия
турция
анталья
российский союз туриндустрии
anex
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Текущие очаги пожаров в Турции не затрагивают основные туристические зоны и не влияют на отдых большинства российских туристов, рассказала РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева. Ряд Тelegram-каналов сообщал, что в турецкой Анталье бушуют лесные пожары, которые усиливаются из-за мощного ветра, жители нескольких населенных пунктов уже эвакуированы, под угрозой курортный район Кемер. А по данным местных СМИ, огонь по неизвестной причине вспыхнул рядом с лесным массивом в районе Кызыллы. "Текущие очаги находятся на удалении от основных туристических зон и не оказывают влияния на отдых большинства российских туристов. На данный момент жалоб от наших туристов мы не получали", - сказала Худаева. По ее словам, текущая ситуация с лесными пожарами не оказала заметного влияния на бронирования турецких курортов на бархатный сезон. Так, спрос на направление сохраняется на стабильном уровне. Она отметила, что принимающая компания постоянно отслеживает ситуацию и в случае необходимости оперативно принимает необходимые меры. "К сожалению, лесные пожары в Турции происходят практически ежегодно, поэтому местные органы власти внимательно следят за развитием ситуации и действуют по отработанному алгоритму, предусматривающему необходимые меры для обеспечения безопасности туристов и местных жителей", - заключила Худаева.
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туризм, бизнес, россия, турция, анталья, российский союз туриндустрии, anex
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анталья, Российский союз туриндустрии, Anex
17:06 09.09.2026
 
Эксперт оценила ситуацию с лесными пожарами в Турции

Эксперт РСТ Худаева: лесные пожары в Турции не влияют на отдых россиян

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Текущие очаги пожаров в Турции не затрагивают основные туристические зоны и не влияют на отдых большинства российских туристов, рассказала РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева.
Ряд Тelegram-каналов сообщал, что в турецкой Анталье бушуют лесные пожары, которые усиливаются из-за мощного ветра, жители нескольких населенных пунктов уже эвакуированы, под угрозой курортный район Кемер. А по данным местных СМИ, огонь по неизвестной причине вспыхнул рядом с лесным массивом в районе Кызыллы.
"Текущие очаги находятся на удалении от основных туристических зон и не оказывают влияния на отдых большинства российских туристов. На данный момент жалоб от наших туристов мы не получали", - сказала Худаева.
По ее словам, текущая ситуация с лесными пожарами не оказала заметного влияния на бронирования турецких курортов на бархатный сезон. Так, спрос на направление сохраняется на стабильном уровне.
Она отметила, что принимающая компания постоянно отслеживает ситуацию и в случае необходимости оперативно принимает необходимые меры.
"К сожалению, лесные пожары в Турции происходят практически ежегодно, поэтому местные органы власти внимательно следят за развитием ситуации и действуют по отработанному алгоритму, предусматривающему необходимые меры для обеспечения безопасности туристов и местных жителей", - заключила Худаева.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯАнтальяРоссийский союз туриндустрииAnex
 
 
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