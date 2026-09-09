https://1prime.ru/20260909/ekspert-873155556.html
Эксперт оценила ситуацию с лесными пожарами в Турции
Эксперт оценила ситуацию с лесными пожарами в Турции - 09.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила ситуацию с лесными пожарами в Турции
Текущие очаги пожаров в Турции не затрагивают основные туристические зоны и не влияют на отдых большинства российских туристов, рассказала РИА Новости эксперт... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:06+0300
2026-09-09T17:06+0300
2026-09-09T17:06+0300
туризм
бизнес
россия
турция
анталья
российский союз туриндустрии
anex
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873155556.jpg?1788962797
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Текущие очаги пожаров в Турции не затрагивают основные туристические зоны и не влияют на отдых большинства российских туристов, рассказала РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева.
Ряд Тelegram-каналов сообщал, что в турецкой Анталье бушуют лесные пожары, которые усиливаются из-за мощного ветра, жители нескольких населенных пунктов уже эвакуированы, под угрозой курортный район Кемер. А по данным местных СМИ, огонь по неизвестной причине вспыхнул рядом с лесным массивом в районе Кызыллы.
"Текущие очаги находятся на удалении от основных туристических зон и не оказывают влияния на отдых большинства российских туристов. На данный момент жалоб от наших туристов мы не получали", - сказала Худаева.
По ее словам, текущая ситуация с лесными пожарами не оказала заметного влияния на бронирования турецких курортов на бархатный сезон. Так, спрос на направление сохраняется на стабильном уровне.
Она отметила, что принимающая компания постоянно отслеживает ситуацию и в случае необходимости оперативно принимает необходимые меры.
"К сожалению, лесные пожары в Турции происходят практически ежегодно, поэтому местные органы власти внимательно следят за развитием ситуации и действуют по отработанному алгоритму, предусматривающему необходимые меры для обеспечения безопасности туристов и местных жителей", - заключила Худаева.
турция
анталья
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, турция, анталья, российский союз туриндустрии, anex
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анталья, Российский союз туриндустрии, Anex
Эксперт оценила ситуацию с лесными пожарами в Турции
Эксперт РСТ Худаева: лесные пожары в Турции не влияют на отдых россиян
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Текущие очаги пожаров в Турции не затрагивают основные туристические зоны и не влияют на отдых большинства российских туристов, рассказала РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева.
Ряд Тelegram-каналов сообщал, что в турецкой Анталье бушуют лесные пожары, которые усиливаются из-за мощного ветра, жители нескольких населенных пунктов уже эвакуированы, под угрозой курортный район Кемер. А по данным местных СМИ, огонь по неизвестной причине вспыхнул рядом с лесным массивом в районе Кызыллы.
"Текущие очаги находятся на удалении от основных туристических зон и не оказывают влияния на отдых большинства российских туристов. На данный момент жалоб от наших туристов мы не получали", - сказала Худаева.
По ее словам, текущая ситуация с лесными пожарами не оказала заметного влияния на бронирования турецких курортов на бархатный сезон. Так, спрос на направление сохраняется на стабильном уровне.
Она отметила, что принимающая компания постоянно отслеживает ситуацию и в случае необходимости оперативно принимает необходимые меры.
"К сожалению, лесные пожары в Турции происходят практически ежегодно, поэтому местные органы власти внимательно следят за развитием ситуации и действуют по отработанному алгоритму, предусматривающему необходимые меры для обеспечения безопасности туристов и местных жителей", - заключила Худаева.