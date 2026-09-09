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Эксперт рассказал о влиянии высоких ставок на цену золота - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о влиянии высоких ставок на цену золота
Эксперт рассказал о влиянии высоких ставок на цену золота - 09.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о влиянии высоких ставок на цену золота
Влияние традиционных факторов на цену золота изменилось: высокие ставки теперь сигнализируют о финансовой нестабильности и усиливают спрос на защитный актив, а... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:43+0300
2026-09-09T17:43+0300
рынок
финансы
сша
иран
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Влияние традиционных факторов на цену золота изменилось: высокие ставки теперь сигнализируют о финансовой нестабильности и усиливают спрос на защитный актив, а корреляция с долларом США периодически нарушается, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "В актуальных условиях корректнее говорить о том, что традиционные факторы стали иначе влиять на цену золота", - рассказал эксперт. Так, ранее высокие ставки ассоциировались с повышенной доходностью облигаций, что побуждало инвесторов снижать долю золота. "Теперь высокая доходность по облигациям выступает индикатором финансовой нестабильности. В таких условиях усиливается защитная роль золота, и на него растет спрос", - пояснил Смирнов. По его словам, периодически нарушается обратная корреляция курса доллара США и цены золота. При рассмотрении ралли золота в 2025 году нельзя сказать, что доллар падал сопоставимыми темпами, считает эксперт. Отчасти новым фактором стал усилившийся спрос на золото со стороны центробанков, отметил Смирнов. После заморозки российских резервов в 2022 году многие ЦБ начали использовать золото для диверсификации резервов и снижения зависимости от иностранных юрисдикций. "Поэтому золото продолжают покупать даже в период повышения ставок", - добавил эксперт. Кроме того, он отдельно выделил геополитическую нестабильность, в частности, влияние санкций, заморозки резервов, торговых войн, ужесточения тарифной политики, а также активных вооруженных конфликтов. Повышенный уровень неопределенности стал практически перманентным, что двигает людей к защитным активам, подчеркнул Смирнов. Он также обратил внимание на нестандартную реакцию рынка на конфликт вокруг Ирана. Вопреки ожиданиям, эскалация спровоцировала падение цен на драгметаллы. Это могло быть связано с продажами золота центробанками на фоне удорожания энергоносителей, а также оттоком спекулятивного капитала в нефть и газ, уточнил эксперт. "Теперь новости об эскалации конфликта поддерживают цену золота, так как это создает дополнительное проинфляционное давление и усиливает риски касательно глобальной финансовой нестабильности", - заключил Смирнов. На момент открытия торгов в среду биржевая цена на золото достигала 4 393 доллара за тройскую унцию. С начала года стоимость металла выросла лишь на 0,7%. При этом по сравнению с 2 января 2025 года цена на золото увеличилась на 64,6%.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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5
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96
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рынок, финансы, сша, иран, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Финансы, США, ИРАН, "БКС Мир инвестиций"
17:43 09.09.2026
 
Эксперт рассказал о влиянии высоких ставок на цену золота

Эксперт Смирнов: высокие ставки усиливают защитную роль золота

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Влияние традиционных факторов на цену золота изменилось: высокие ставки теперь сигнализируют о финансовой нестабильности и усиливают спрос на защитный актив, а корреляция с долларом США периодически нарушается, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"В актуальных условиях корректнее говорить о том, что традиционные факторы стали иначе влиять на цену золота", - рассказал эксперт.
Так, ранее высокие ставки ассоциировались с повышенной доходностью облигаций, что побуждало инвесторов снижать долю золота. "Теперь высокая доходность по облигациям выступает индикатором финансовой нестабильности. В таких условиях усиливается защитная роль золота, и на него растет спрос", - пояснил Смирнов.
По его словам, периодически нарушается обратная корреляция курса доллара США и цены золота. При рассмотрении ралли золота в 2025 году нельзя сказать, что доллар падал сопоставимыми темпами, считает эксперт.
Отчасти новым фактором стал усилившийся спрос на золото со стороны центробанков, отметил Смирнов. После заморозки российских резервов в 2022 году многие ЦБ начали использовать золото для диверсификации резервов и снижения зависимости от иностранных юрисдикций. "Поэтому золото продолжают покупать даже в период повышения ставок", - добавил эксперт.
Кроме того, он отдельно выделил геополитическую нестабильность, в частности, влияние санкций, заморозки резервов, торговых войн, ужесточения тарифной политики, а также активных вооруженных конфликтов. Повышенный уровень неопределенности стал практически перманентным, что двигает людей к защитным активам, подчеркнул Смирнов.
Он также обратил внимание на нестандартную реакцию рынка на конфликт вокруг Ирана. Вопреки ожиданиям, эскалация спровоцировала падение цен на драгметаллы. Это могло быть связано с продажами золота центробанками на фоне удорожания энергоносителей, а также оттоком спекулятивного капитала в нефть и газ, уточнил эксперт.
"Теперь новости об эскалации конфликта поддерживают цену золота, так как это создает дополнительное проинфляционное давление и усиливает риски касательно глобальной финансовой нестабильности", - заключил Смирнов.
На момент открытия торгов в среду биржевая цена на золото достигала 4 393 доллара за тройскую унцию. С начала года стоимость металла выросла лишь на 0,7%. При этом по сравнению с 2 января 2025 года цена на золото увеличилась на 64,6%.
 
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