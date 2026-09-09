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В Геленджике восстановили электроснабжение - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В Геленджике восстановили электроснабжение
В Геленджике восстановили электроснабжение - 09.09.2026, ПРАЙМ
В Геленджике восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Геленджике восстановлено, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:17+0300
2026-09-09T20:20+0300
геленджик
общество
электроснабжение
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КРАСНОДАР, 9 сен - ПРАЙМ. Электроснабжение в Геленджике восстановлено, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. Вечером в среду мэр сообщил, что в Геленджике была повреждена электроподстанция в результате атаки вражеских беспилотников. "К этому часу во всех домах и социальных объектах Геленджика и пригорода восстановлено электроснабжение. Благодарю все службы за слаженную работу", - говорится в сообщении Богодистова в канале на платформе "Макс".
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геленджик, общество , электроснабжение
Геленджик, Общество , электроснабжение
20:17 09.09.2026 (обновлено: 20:20 09.09.2026)
 
В Геленджике восстановили электроснабжение

Мэр Геленджика Богодистов: электроснабжение в городе восстановлено

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КРАСНОДАР, 9 сен - ПРАЙМ. Электроснабжение в Геленджике восстановлено, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.
Вечером в среду мэр сообщил, что в Геленджике была повреждена электроподстанция в результате атаки вражеских беспилотников.
"К этому часу во всех домах и социальных объектах Геленджика и пригорода восстановлено электроснабжение. Благодарю все службы за слаженную работу", - говорится в сообщении Богодистова в канале на платформе "Макс".
 
ГеленджикОбществоэлектроснабжение
 
 
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