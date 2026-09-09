https://1prime.ru/20260909/elektrosnabzhenie-873163836.html

В Геленджике восстановили электроснабжение

В Геленджике восстановили электроснабжение - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Геленджике восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Геленджике восстановлено, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T20:17+0300

2026-09-09T20:17+0300

2026-09-09T20:20+0300

геленджик

общество

электроснабжение

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873163836.jpg?1788974400

КРАСНОДАР, 9 сен - ПРАЙМ. Электроснабжение в Геленджике восстановлено, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. Вечером в среду мэр сообщил, что в Геленджике была повреждена электроподстанция в результате атаки вражеских беспилотников. "К этому часу во всех домах и социальных объектах Геленджика и пригорода восстановлено электроснабжение. Благодарю все службы за слаженную работу", - говорится в сообщении Богодистова в канале на платформе "Макс".

геленджик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

геленджик, общество , электроснабжение