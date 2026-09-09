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ЕС хочет ограничить участие третьих стран в госзакупках

ЕС хочет ограничить участие третьих стран в госзакупках - 09.09.2026, ПРАЙМ

ЕС хочет ограничить участие третьих стран в госзакупках

Евросоюз готовится ужесточить правила госзакупок таким образом, чтобы отдавать предпочтение европейским производителям и ограничивать участие компаний из... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:12+0300

2026-09-09T13:12+0300

2026-09-09T13:12+0300

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Евросоюз готовится ужесточить правила госзакупок таким образом, чтобы отдавать предпочтение европейским производителям и ограничивать участие компаний из третьих стран, прежде всего Китая, сообщает Euractiv со ссылкой на проект готовящейся Еврокомиссией реформы. По информации издания, Китай в документе напрямую не называется, однако является очевидной целью новых правил. При этом США, вероятнее всего, попадут под исключения из новых ограничений. Проект предусматривает сокращение "вредной стратегической зависимости от поставщиков из третьих стран", а также требует учитывать взаимность в доступе к рынкам. В частности, заказчикам предлагается требовать объяснения от компаний, предлагающих цены значительно ниже конкурентов, и исключать их из тендеров, если такие цены не могут быть должным образом обоснованы. Одновременно Брюссель намерен расширить так называемый принцип "европейского предпочтения", позволяющий отдавать преимущество поставщикам из ЕС. При этом ограничения, как предполагается, в целом не будут распространяться на участников соглашения ВТО о государственных закупках. США входят в это соглашение, а Китай - нет. Госзакупки имеют существенное значение для экономики ЕС: на них приходится около 15% ВВП Евросоюза. В проекте отмечается, что на фоне усиливающейся геополитической конкуренции расходование государственных средств приобрело "стратегическое значение". ЕК параллельно продвигает аналогичный подход в других областях. В частности, Брюссель пытается сократить использование китайского оборудования европейскими операторами связи, а в ряде промышленных отраслей обсуждает квоты и требования по использованию продукции европейского происхождения. Новые правила госзакупок должен представить в среду еврокомиссар по промышленности и внутреннему рынку Стефан Сежурне.

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мировая экономика, китай, сша, брюссель, ес, вто, ек