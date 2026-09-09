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"Половина разворована": евродепутат возмутился выделением денег для Украины - 09.09.2026, ПРАЙМ
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"Половина разворована": евродепутат возмутился выделением денег для Украины
"Половина разворована": евродепутат возмутился выделением денег для Украины - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Половина разворована": евродепутат возмутился выделением денег для Украины
Финансовая помощь Киеву ослабляет экономику Европейского союза, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:38+0300
2026-09-09T14:38+0300
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БРАТИСЛАВА, 9 сен - ПРАЙМ. Финансовая помощь Киеву ослабляет экономику Европейского союза, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. “Зеленский получил уже сотни миллиардов, и из них минимум половина или даже больше разворована… То, что идет со стороны Европейского союза (на Украину - ред.), чрезвычайно ослабляет нашу экономику, потому что эти деньги можно было использовать где-то в другом месте. Экономика Европейского союза действительно в катастрофическом положении, это, в том числе, из-за того, что мы отказались от дешевых российских энергоресурсов”, - сказал Блага в интервью словацкому изданию eREPORT. Он заявил, что гордится словацким правительством, которое отказалось участвовать в финансировании военных расходов Киева. “В ситуации, когда нам нужно направлять деньги на новые технологии, на помощь людям, которые теряют работу…, сотни миллиардов могли пойти на европейскую экономику и европейцев, но нет, они ушли к Зеленскому”, - заключил Блага.
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мировая экономика, финансы, словакия, украина, европа, европарламент, ес
Мировая экономика, Финансы, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Европарламент, ЕС
14:38 09.09.2026
 
"Половина разворована": евродепутат возмутился выделением денег для Украины

Депутат ЕП Блага: финансовая помощь Украине ослабляет экономику Европейского союза

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 9 сен - ПРАЙМ. Финансовая помощь Киеву ослабляет экономику Европейского союза, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
“Зеленский получил уже сотни миллиардов, и из них минимум половина или даже больше разворована… То, что идет со стороны Европейского союза (на Украину - ред.), чрезвычайно ослабляет нашу экономику, потому что эти деньги можно было использовать где-то в другом месте. Экономика Европейского союза действительно в катастрофическом положении, это, в том числе, из-за того, что мы отказались от дешевых российских энергоресурсов”, - сказал Блага в интервью словацкому изданию eREPORT.
Он заявил, что гордится словацким правительством, которое отказалось участвовать в финансировании военных расходов Киева.
“В ситуации, когда нам нужно направлять деньги на новые технологии, на помощь людям, которые теряют работу…, сотни миллиардов могли пойти на европейскую экономику и европейцев, но нет, они ушли к Зеленскому”, - заключил Блага.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
Трамп потребует от Европы сотни миллиардов за помощь Украине
3 сентября, 18:36
 
Мировая экономикаФинансыСЛОВАКИЯУКРАИНАЕВРОПАЕвропарламентЕС
 
 
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