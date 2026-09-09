https://1prime.ru/20260909/euractiv-873134763.html

В Евросоюзе назревает конфликт вокруг будущего энергетики

В Евросоюзе назревает конфликт вокруг будущего энергетики - 09.09.2026, ПРАЙМ

В Евросоюзе назревает конфликт вокруг будущего энергетики

В Евросоюзе назревает конфликт вокруг будущего европейской энергетики: Еврокомиссия намерена сохранить и увеличить после 2030 года отдельные цели по развитию... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T10:08+0300

2026-09-09T10:08+0300

2026-09-09T10:08+0300

мировая экономика

брюссель

франция

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. В Евросоюзе назревает конфликт вокруг будущего европейской энергетики: Еврокомиссия намерена сохранить и увеличить после 2030 года отдельные цели по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), несмотря на требования объединяющей уже 14 государств "проатомной коалиции" поставить атомную энергетику в равное положение с солнечной и ветровой, сообщает Euractiv со ссылкой на внутренний документ ЕК. "После 2030 года необходима обновленная отдельная нормативная база для возобновляемых источников энергии", - говорится в проекте документа, с которым ознакомилось издание. В Еврокомиссии считают, что и после 2030 года необходима самостоятельная законодательная система для "продвижения и интеграции возобновляемых источников энергии". Таким образом, как отмечает Euractiv, Брюссель фактически отвергает давнее требование группы проатомных государств ЕС отказаться от преимущественного подхода к солнечной и ветровой энергетике и рассматривать все низкоуглеродные источники на равных условиях. "Проатомные страны будут довольны, если атомная энергетика будет признана, и недовольны, если этого не произойдет", - заявил изданию европейский дипломат. Возглавляемая Францией еврокоалиция сторонников атомной энергетики насчитывает уже 14 государств ЕС. Они добиваются признания атомной генерации наравне с возобновляемыми источниками в европейской климатической и энергетической политике. При этом, по данным Agence Europe, Еврокомиссия в рамках подготовки обновленной директивы о возобновляемой энергетике рассматривает возможность довести долю возобновляемых источников в конечном энергопотреблении Евросоюза примерно до 65-70% к 2040 году. Новое законодательство планируется представить до конца 2026 года. Сейчас обязательная общеевропейская цель предусматривает долю ВИЭ не менее 42,5% к 2030 году с ориентиром на достижение 45%. В 2025 году фактическая доля ВИЭ составляла 26,2%, то есть для достижения действующей цели ЕС уже необходимо существенно ускорить ввод возобновляемых мощностей. Новый спор возникает на фоне сохраняющихся проблем ЕС с доступностью энергии и конкурентоспособностью промышленности. Сама Еврокомиссия при этом признает значимость атомной энергетики: согласно ее прогнозам, к 2040 году более 90% электроэнергии в ЕС должно производиться низкоуглеродными источниками, преимущественно ВИЭ, дополненными атомной генерацией. При этом выбор структуры энергобаланса, включая использование атомных электростанций, остается компетенцией государств-членов.

брюссель

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, брюссель, франция, ес, ек