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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5%

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5% - 09.09.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5%

Биржевые цены на газ в Европе в среду вечером растут на 5%, до 955 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T22:45+0300

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газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду вечером растут на 5%, до 955 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 937,7 доллара (+2,9%). Ценовой минимум на данный момент составляет 921,1 доллара (+1,1%), ценовой максимум - 967,9 доллара (+6,2%). По состоянию на 22.09 мск показатель составлял 954,9 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 911,5 доллара за тысячу кубометров. В ходе торгов среды цены на газ в Европе впервые с 23 декабря 2022 года поднимались выше уровня в 950 долларов за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice