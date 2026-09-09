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"Они не выживут": в США предрекли крах Евросоюза
"Они не выживут": в США предрекли крах Евросоюза - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Они не выживут": в США предрекли крах Евросоюза
Евросоюз и Украина близки к краху, однако такая ситуация противоречит американским интересам в региона, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:31+0300
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Евросоюз и Украина близки к краху, однако такая ситуация противоречит американским интересам в региона, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Как можно сохранить контроль над Европейским союзом, когда Европейским союз разваливается? И когда Украина рухнет, а она рухнет скоро, вслед за ней пойдут Европа и НАТО. Они не выживут", — сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Глена Диесена.В подтверждение своих выводов, Риттер привел результаты партии "Альтернатива для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт, а также шаткое положение президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Энди Бернема в их странах.По словам аналитика, у США есть скрытые интересы в Европе, поэтому в администрации американского президента Дональда Трампа пытаются взять ситуацию в этой части света под свой контроль."Мы наблюдаем полный крах европейской системы, которая действовала более пяти десятилетий. Это не идет на пользу Соединенным Штатам. Нам не нужен полный крах. Мы хотим ослабленную Европу, которую сможем контролировать", — заключил Риттер.
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европа, украина, сша, скотт риттер, ес, нато
ЕВРОПА, УКРАИНА, США, Скотт Риттер, ЕС, НАТО
"Они не выживут": в США предрекли крах Евросоюза
Риттер: крах Украины, Евросоюза и НАТО не пойдет на пользу США