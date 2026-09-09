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ФНС не будет мониторить движение цифровых рублей

ФНС не будет мониторить движение цифровых рублей - 09.09.2026, ПРАЙМ

ФНС не будет мониторить движение цифровых рублей

Мониторинг Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ движения цифровых рублей не является новым механизмом - существующий порядок запроса по банковским счетам... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:48+0300

2026-09-09T12:48+0300

2026-09-09T13:08+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мониторинг Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ движения цифровых рублей не является новым механизмом - существующий порядок запроса по банковским счетам распространится на операции с цифровым рублем, разъяснили в ведомстве. Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на три приказа ФНС сообщила, что ведомство сможет не только мониторить движение цифровых рублей, но и отследить каждый запрошенный перевод. С июля 2027 года в выписках для ФНС появятся IP- и MAC-адреса, номер телефона, сим-карты и другие идентификаторы устройства, с которого проводилась операция, пишет газета. В ФНС, в свою очередь, разъяснили, что соответствующие три приказа не меняют сам механизм запроса налоговым органом информации по счетам. "Они лишь распространяют уже существующий порядок запроса на операции по цифровому рублю", - подчеркнули в ФНС. "Информация об IP-адресе, MAC-адресе, номере SIM-карты, номере телефона и (или) ином идентификаторе устройства, с использованием которых проведена операция по счету, и сейчас указывается в банковских выписках, представляемых банками налоговым органам. Этот механизм был предусмотрен приказом ФНС России, который применялся с 2020 года", - отметили в ФНС. Налоговые органы используют данную информацию для определения фактических участников операций и (или) их взаимозависимости, добавили в ведомстве. "Выписку по счету цифрового рубля физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, налоговый орган вправе запросить в таком же порядке, как и выписку по обычному счету - при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России в случаях проведения налоговой проверки в отношении этого лица либо истребования у него документов (информации). Данные сведения направляются в налоговый орган банками", - добавили в ФНС. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для россиян совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента Банка России Алла Бакина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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