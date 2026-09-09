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Гана планирует повысить цену на какао-бобы на 6% в наступившем сезоне - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Гана планирует повысить цену на какао-бобы на 6% в наступившем сезоне
Гана планирует повысить цену на какао-бобы на 6% в наступившем сезоне - 09.09.2026, ПРАЙМ
Гана планирует повысить цену на какао-бобы на 6% в наступившем сезоне
Гана, один из крупнейших поставщиков какао-бобов на мировой рынок, планирует повысить стоимость закупки сырья у производителей на 6% в наступившем сезоне -... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:51+0300
2026-09-09T16:51+0300
бизнес
мировая экономика
гана
эль-ниньо
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Гана, один из крупнейших поставщиков какао-бобов на мировой рынок, планирует повысить стоимость закупки сырья у производителей на 6% в наступившем сезоне - примерно до 240 долларов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Вторая по объему производства страна намерена установить цену на какао у производителя на уровне 2737 седи (240 долларов) за мешок весом 64 килограммов на сезон 2026-2027 годов, который начинается в этом месяце (17 сентября). Это выше нынешнего уровня в 2587 седи и подлежит утверждению министром финансов", - передает агентство. Повышение происходит на фоне роста стоимости фьючерсов на какао в мире в полтора раза с конца мая в связи с опасениями относительно сокращения урожая в Западной Африке, где и находится Гана, вызванного болезнями сельскохозяйственных культур и природным явлением Эль-Ниньо, указывает оно. Как отмечает агентство, изменение цены на какао соответствует стремлению Ганы достичь того, чтобы фермерам доставалось не менее 70% в стоимости экспорта. При этом новая стоимость сырья будет уже примерно на 75% выше, чем в Кот-д'Ивуаре - крупнейшем мировом поставщике. Гана стремится усилить контроль над своей цепочкой поставок и перейти от режима фиксированных цен к системе, при которой внутренние цены будут приведены в соответствие с ценами на международном рынке. По данным Блумберга, страна поставила цель привлечь 16,3 миллиарда седи путем продажи векселей на какао для финансирования закупок у фермеров и создала специальную компанию для их реализации. Биржевые цены на какао-бобы в мире в последнее время заметно растут. Так, только за август ближайшие фьючерсы подорожали на четверть, а в последний день месяца впервые со 2 октября цена превысила 6700 долларов за тонну. И к декабрю их стоимость может достичь примерно 8 тысяч долларов за тонну, приводил ранее Блумберг оценку аналитиков.
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40
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бизнес, мировая экономика, гана, эль-ниньо
Бизнес, Мировая экономика, ГАНА, Эль-Ниньо
16:51 09.09.2026
 
Гана планирует повысить цену на какао-бобы на 6% в наступившем сезоне

Блумберг: Гана повысит стоимость закупки сырья у производителей на 6% в наступившем сезоне

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Гана, один из крупнейших поставщиков какао-бобов на мировой рынок, планирует повысить стоимость закупки сырья у производителей на 6% в наступившем сезоне - примерно до 240 долларов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Вторая по объему производства страна намерена установить цену на какао у производителя на уровне 2737 седи (240 долларов) за мешок весом 64 килограммов на сезон 2026-2027 годов, который начинается в этом месяце (17 сентября). Это выше нынешнего уровня в 2587 седи и подлежит утверждению министром финансов", - передает агентство.
Повышение происходит на фоне роста стоимости фьючерсов на какао в мире в полтора раза с конца мая в связи с опасениями относительно сокращения урожая в Западной Африке, где и находится Гана, вызванного болезнями сельскохозяйственных культур и природным явлением Эль-Ниньо, указывает оно.
Как отмечает агентство, изменение цены на какао соответствует стремлению Ганы достичь того, чтобы фермерам доставалось не менее 70% в стоимости экспорта. При этом новая стоимость сырья будет уже примерно на 75% выше, чем в Кот-д'Ивуаре - крупнейшем мировом поставщике.
Гана стремится усилить контроль над своей цепочкой поставок и перейти от режима фиксированных цен к системе, при которой внутренние цены будут приведены в соответствие с ценами на международном рынке. По данным Блумберга, страна поставила цель привлечь 16,3 миллиарда седи путем продажи векселей на какао для финансирования закупок у фермеров и создала специальную компанию для их реализации.
Биржевые цены на какао-бобы в мире в последнее время заметно растут. Так, только за август ближайшие фьючерсы подорожали на четверть, а в последний день месяца впервые со 2 октября цена превысила 6700 долларов за тонну. И к декабрю их стоимость может достичь примерно 8 тысяч долларов за тонну, приводил ранее Блумберг оценку аналитиков.
 
БизнесМировая экономикаГАНАЭль-Ниньо
 
 
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